Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yangın

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yangın nedeniyle diğer hastanelere sevk edilen hastalar arasında yer alan 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar hayatını kaybetti.Polis Basın Subaylığı, YDÜ Hastanesi’ne sevk edilen Kalaycılar’ın da yaşamını yitirdiğini duyurdu.74 yaşındaki Asım Uyguroğlu da aynı nedenle hayatını kaybetmişti.Böylece yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

TATAR: “ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE YANGIN KABLOLARIN ISINMASINDAN KAYNAKLANDI”

LEFKOŞA DEVLET HASTANESİ’NDEKİ YANGIN… YDÜ HASTANESİ’NE 42 HASTA, 11 BEBEK NAKLEDİLDİ

BAŞBAKAN TATAR VE YDÜ HASTANESİ DOKTORLARI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Başbakan Ersin Tatar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bugün sabah çıkan yangından etkilenen 42 hasta ve 11 bebeğin nakledildiği Yakın Doğu Hastanesi’ni ziyaret ederek hastaların durumuyla ilgili bilgi aldı.Başbakan Ersin Tatar ve YDÜ Hastanesi yönetimi basın toplantısı düzenleyerek, hastalar hakkında kamuoyuna bilgi verdi.

KABLOLARIN ISINMASINDAN DOLAYI…

Başbakan Ersin Tatar, aldığı bilgiye göre bugün sabah devlet hastanesinde anjiyo bölümünde kabloların ısınmasından dolayı yangın çıktığını ve hastanenin dumanla dolduğunu ifade ederek, bundan dolayı hastaların tahliye edildiğini kaydetti.

Tatar, hastaların tedavilerinin devam ettiğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde tedavi altında olan 42 hasta ve 11 de bebek bulunduğunu kaydederek, erken doğum nedeniyle hastanede bulunan bu bebekler ve YDÜ’ye tahliye edilen hastaların bakımlarının en iyi koşullarda devam ettiğini söyledi.

2 hastanın da Girne Üniversitesi Hastanesi’ne tahliye edildiğini vurgulayan Tatar, üzüntülerini dile getirdi.

Türkiye’deki şehit haberlerinden dolayı yüreklerin bir kez daha acıdığını da ifade eden Başbakan Tatar, şehitlere Allah’tan rahmet, Türk ulusuna sabır diledi.

Uzman Dr. Emiroğlu: “Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi büyük hasar gördü”

Kalp Damar Cerrahi Bölümü’nün Klinik Şefi Uzman Dr. Ozan Emiroğlu, sosyal medyadadan Lefkoşa Devlet Hastanesinde bu sabah Anjiyo odasından başlayıp yayılan yangın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Emiroğlu, yangın sonucu Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi’nin büyük hasar gördüğünü ifade etti.

Emiroğlu’nun paylaşımı şöyle:

“Lefkoşa Devlet Hastanesinde bu sabah Anjiyo odasından başlayıp yayılan yangın tamamen kontrol altına alındı. Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi büyük hasar gördü. Sevindirici olan hiçbir hastamızın zarar görmeden nöbetciler tarafından güvenli olarak nakledilmesi. Hastaların zarar görmemesi için aşırı sıcak ve dumandan etkilenmelerine rağmen canlarını tehlikeye atarak fedakarca müdahale eden servis personelimize ve itfaiye çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır.”