Sırt ağrılarını umursamayan genç kız felç kaldı

İngiliz kızın başına gelen büyük talihsizlik onu yatağa mahkum etti. Üstelik öncesinde bu amansız hastalığa yakalandığını hiç düşünemezdi. Haftarca sırt ağrısı çeken Eva Heatley, ağrıları dayanılmaz bir boyuta ulaşınca artık doktora gitmeye karar verdi.

İngiltere’nin Bath kentinde yaşayan 18 yaşındaki Heatley, sonrasında öğrendikleri karşısında şoka uğradı. Başına geleceklerden habersiz olan genç kız hastaneye gittikten sonra bir daha çıkamadı ve boyundan aşağısı felç oldu.

Eva Heatley daha gençliğinin baharında 18 yaşında bir genç kız. Bir yandan okuyup bir yandan çalışan genç kızın hayatı bir anda altüst oldu.

Öğrenimini sürdürürken bir yandan da barmenlik yapan 18 yaşındaki genç kız, sırt ağrısı geçmeye başladığında başına geleceklerden habersizdi.

Eva Heatley, çekmeye başladığı sırt ağrılarının yoğun çalışma temposundan kaynaklandığını düşünüyordu.

Ağrılar dört hafta boyunca şiddetlenerek devam etti ve 7 Ocak günü dayanılmaz bir seviyeye ulaştı.

Yaklaşık bir ay boyunca ağrı çeken genç kız, 7 Ocak’ta yatağından annesinin yardımı olmadan kalkamadı.

Eva Heatley’nin 41 yaşındaki annesi Tracey, kızı için endişelenerek onu en yakın hastaneye götürdü.

Doktorların muayenesi sonrasında aldığı cevap karşısında ise duyduklarına inanamadı.

Tracey’nin kızı Eva, 100 binde bir görülen Guillain-Barré Sendromu ile mücadele ediyordu. Genç kız, hastaneye yatırıldıktan sonra bir daha çıkamadı.

Boyundan aşağısı felç olan Eva, halen hastanede tedavi altında bulunuyor. Annesi Tracey, Eva’nın altı haftadır ilk kez kolunu kıpırdatabildiğini söylüyor.

GBS olarak kısaltılan Guillain-Barré Sendromu kas zayıflığı, yüz, kol, bacak ve vücudun diğer pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşma, refleks ve his kayıplarına neden olan nörolojik bir hastalık.

Sinir sistemini etkileyen ve nadir rastlanan bu hastalığa yakalanan kişiler tamamen iyileşebileceği gibi, hastalık uzun süreli sinir hasarlarına, felce ve ölüme de yol açabiliyor.

Erkeklerde kadınlara oranla bir buçuk kat daha fazla rastlanan bu hastalık hissizlik, refleks kaybı, uyuşukluk, karıncalanma ve güçsüzlük gibi belirtilerle başlıyor.