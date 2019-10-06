Erhürman, yeniden CTP Genel Başkanı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) 27. Olağan Kurultayı’nda tek aday olan ve halâ başkanlık görevini yürüten Tufan Erhürman, oy birliği ile bir dönem daha CTP Genel Başkanlığı’nı yürütmek üzere seçildi.

Yeni dönem hakkında konuşma yapan Tufan Erhürman, “CTP’nin içerisinde genel başkanlık yapabilirsiniz, PM üyesi, MYK üyesi veya başka organlarda görev alabilirsiniz. Ama hayatımız boyunca taşıyabileceğimiz en şerefli statü, CTP’nin üyesi olmak benim için en önemli görevdir” ifadelerini kullandı.Günü geldiğinde kendisinden sonraki arkadaşlara görevi devredeceğinin altını çizen Erhürman, “Bana ikinci kez bu görevi verdiğiniz için çok teşekkür ederim” dedi.

Çok adaylı bir Parti Meclisi (PM) seçimi yaşayacaklarını işaret eden Tufan Erhürman, “Deneyimli de genç de arkadaşlara ihtiyacımız var. PM’ye giremeyen arkadaşlar ise, komitelerde görev yapacak. Kurultayın sonucunda PM’ye giremeyen arkadaşlar CTP’nin üyesi olma bilinci ile çalışmaya devam edecek. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum” şeklinde konuştu.