1 Milyon TL kazanan Arda Ayten Kıbrıslı

Her soruya doğru cevap veren Arda Ayken izleyenleri hayran bıraktı.

2 hours önce
0 118 Bir dakikadan az

Kim milyoner olmak ister yarışmasında bir milyonluk soruyu doğru cevaplayarak büyük ödülü almaya hak kazanan 19 yaşındaki Arda Ayten’in Piskobulu Cihan- Cemal Özaslan çiftinin torunu olduğu ortaya çıktı

Arda Ayten kimdir?

Kitaplara karşı büyük bir ilgisi olduğunu dile getiren Arda Ayten, henüz 19 yaşında. Lisans eğitimine ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde devam ediyor. Genç yarışmacı, yarışmadan kazandığı parayla çok daha fazla kitap alıp okuyacağını paylaşmasıyla hemen herkesin takdirini ve beğenisini kazandı.

Kitaba karşı derin bir ilgisi olan ve bu nedenle harcamalarını ağırlıklı olarak kitap üzerine yaptığını ifade eden Arda Ayten, bu yıl içerisinde toplamda 100’ü aşkın kitap okuduğunu dile getirdi.Şimdiye kadar dört adet kitap yazdığını izleyicilerle paylaşan Arda Ayten’in ”Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” şeklinde açıklamalarda bulunması seyircilerin gönlünü fethetti.￼

Yarışma boyunca bilgisini ve kültürünü konuşturarak başarılı bir performansa imza atan Tıp Fakültesi öğrencisi Arda Ayten, anne ve babasının 4 yaşında iken boşandıklarını belirterek babasının şimdiye kadar kendisini asla arayıp sormadığını dile getirmesi yürekleri dağladı.Arda Ayten, kendisine yöneltilen bütün sorulars doğru biçimde yanıt verip uzun bir zamanın ardından bir ilki yaşatarak 1 milyon değerindeki soruya kadar ulaştı.

Yeni dönemde Kenan İmirzalıoğlu sunduğu programda 1 Milyonu kazandı

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

2 weeks önce
481

Evinde 1 milyon cinsel güç arttırıcı hap üretmeye yetecek ham madde bulundu, “Çayıma, çorbama katıyorum” dedi

22 July 2019
227

Türkiye’de toprak altında 1 milyon mayın var

21 July 2019
349

Uşak’ta ‘Amerikan rüyası’nın sembolü 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

16 December 2018
651

Kıbrıslı Türk yönetmenin filmi Londra’da beyaz perdeye çıkıyor

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin