Rum gencin babası Kıbrıslı Türklerden özür diledi

Kuzey Kıbrıs, Akdoğan’daki Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndan 8 Eylül’de Türk Bayrağı ve merhum Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın sınıf panosundaki fotoğrafını alıp kaçan 16 yaşındaki Kıbrıslı Rum gencin babası, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yazdığı mektupta “Şiddetle kınadığımız 16 yaşındaki oğlumuzun düşüncesiz davranışlarının sonuçlarına duyduğumuz üzücü pişmanlığımızı ifade ediyoruz” dedi ve tüm Kıbrıslı Türklerden özür diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya özür mektubuyla birlikte, Türk Bayrağı ile Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fotoğrafını da gönderen çocuğun babası, “Sizi temin ediyorum ki, oğlum yapmış olduğu yanlışı anlamıştır, pişman olmuştur ve bunun tekrarı olmayacaktır” dedi.

Mektupta, “Sizin aracılığınızla hem kendim, hem oğlum ve de tüm ailemiz, bu davranışlardan dolayı haklı olarak üzüntü, öfke ve hayal kırıklığı hisseden herkesten içtenlikle özür dileriz” diyen aile, Cumhurbaşkanı Akıncı’dan özürlerinin Kıbrıs Türk toplumuna iletilmesini rica etti.

Özür mektubu, Türk Bayrağı ve Denktaş’ın fotoğrafı Rum gencin aile yakınları tarafından dün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya verildi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, mektubu, bayrak ve fotoğrafı aldıktan sonra “Büyük bir yanlış yapıldı, bundan gerekli dersleri ve doğru sonuçları çıkarmak gerekir. Gencecik insanların zihinlerinin düşmanlık ve nefretle doldurulması, hem gençlere hem de adamıza ağır bir yüktür” dedi.

Bu yapılan büyük yanlışın idrakine varılması ve tüm Kıbrıs Türk toplumuna bu özrün iletilmiş olmasının önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Yanlış yaptığını kabul ederek özür dilemiş olmaları çok önemlidir. Bu yanlışların tekrar etmemesi için eğitim sistemine eğilerek her iki toplumda, aile ocağından okul sıralarına hayatın her alanında barış kültürünün güçlendirilmesi gerekir. Araştırmalarda da ortaya çıkmakta olduğu gibi maalesef pek çok Rum genci özellikle okullarda fanatik olarak yetiştiriliyor. Yaşanan bu ve benzeri olaylar da göstermektedir ki eğitim politikalarının fanatizmden arındırılması elzemdir. Gençler ve toplumlar birbirlerinin sembol ve değerlerine saygılı davranmalıdırlar. İki Toplumlu Eğitim Teknik Komitesi de Kıbrıs’ta barış kültürünün yerleşmesi için çalışıyor. Yapılan yanlıştan doğru sonuçlar üretmek gerekir, ailenin özür dilemesi bu yönde atılan önemli ve değerli bir adımdır”.