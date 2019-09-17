Boğarak öldürdüğü eski sevgilisini bahçeye gömdü

FİLMLERDE dublörlük yapan adam Kirill Belorusov, eski sevgilisi Laureline Garcia-Bertaux’den ayrıldıktan sonra takıntılı hale geldi. Bir yandan başka kadınlarla birliktelik yaşıyor, bir yandan da genç kadınla yeniden birlikte olmak istiyordu.

Genç kadın adamın bu isteklerine yanıt vermedi. Kendi hayatını yaşamak istiyordu. Bu durumu hazmedemeyen adam korkunç bir plan yaptı. Eski sevgilisi evde olmadığı sırada kendisinde bulunan anahtarla eve girdi.

Ardından genç kadının gelmesini bekleyen adam, yeniden birlikte olmak istediğini anlattı ancak olumsuz yanıt aldı. Çılgına dönen adam genç kadını elleriyle boğarak öldürdü. Cansız bedeni yerde yatarken evin içinde dolaşıp, dinlendi.

Genç kadını soyduktan sonra çöp poşetine koydu. Ne yapacağını düşündü ve ilk aklına gelen şeyi yaptı. Arka bahçeye hızlıca bir çukur kazdı ve kadının cesedini oraya taşıdı. Ancak kazdığı çukur oldukça alçaktı.

EVE GİRİP PORNO İZLEDİ

Cani adam, soğukkanlılıkla cinayet işlemesinin ardından insanın kanını donduran bir şey daha yaptı. Eve girdi, online kumar sitelerine baktı. Ardından bir porno sitesine girerek yetişkin filmi izledi.

Bu detayların ortaya çıkma sebebi, adamın bu işlemleri öldürdüğü eski sevgilisinin cep telefonundan gerçekleştirmiş olması. Polis, kadının cep telefonu dökümlerinden derlediği belgeleri mahkemeye sundu ve hepsi tek tek okundu.

DİĞER KIZ ARKADAŞIYLA YAZIŞTI

Soğukkanlı katil, eski sevgilisini öldürüp bahçeye gömmesinden 1 saat sonra evin içinde otururken yeni sevgilisiyle yazışmaya başladı. Ona, “Seni hayatımdaki en güzel ve en değerli kadın olarak görmekten asla vazgeçmeyeceğim” diye yazdı.

Karşısında bir caninin olduğundan habersiz olan genç kadın ise, “Sen bu dünyadaki en iyi sevgilisin” diye yanıt verdi. Bu cevabın ardından tekrar mesaj yazan adam, “Romantik bir hal alıyorum. Sanıyorum, senin için öldürürüm, senin için yalan söylerim, senin için her şeyi yaparım” dedi.

Bu mesajlar cani adamın yeni sevgilisi tarafından mahkemeye sunuldu. Olayın ortaya çıkmasının ardından büyük bir şok yaşayan kadın, telefonunu polise götürerek teslim etti. Polis, bunların hepsini delil olarak mahkemeye sundu.

POLİS TÜM AYRINTILARI ORTAYA ÇIKARDI

Korkunç cinayet, genç kadının telefonlarına cevap vermemesi üzerine ortaya çıktı. Haber alamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Polisler eve geldiklerinde dağınıklıktan şüphelendi ve soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerde genç kadının eski sevgilisi sorguya alındı.

Sürekli olarak çelişkili ifadeler veren adam Estonya’da gözaltına alındı. Polisler köpekler eşliğinde yaptıkları incelemelerin ardından genç kadının evin arkasında bulunan bahçeye gömüldüğünü tespit etti.

Yapılan kazı çalışmalarının ardından genç kadının otopsi incelemesinde gömülmeden önce boğularak öldürüldüğü ve ardından çukura gömüldüğü belirlendi. Polis, bu detayların ardından eski sevgili hakkında daha büyük şüphelere sahip oldu.

Boğarak öldürme ile gerçekleşen cinayetlerin yüzde 95’e yakının tutku cinayeti olmasından dolayı erkek arkadaşı suçlayan emniyet, tüm delillerin ortaya çıkmasının ardından adamı mahkemeye sevk etti. İlk duruşmada tutuklanan adamın, ömür boyu hapsi isteniyor.

Londra’da görülen davada Kirill Belorusov suçlu bulunması halinde ömür boyu hapiste kalacak. Kendisi de bir polis çocuğu olan Belorusov’un, Laureline Garcia-Bertaux’u vahşice öldürmesi ülkede büyük yankı uyandırdı.

Fransız olan genç kadın, hem İngiltere’nin hem de Fransa’nın gündemi oldu. Fransız yetkililer, İngiliz polisinin titiz çalışmalarından dolayı resmi olarak teşekkür etti.