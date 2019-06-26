Kıbrıs Toplum Merkezi’nden, Hristofyas’a veda defteri

4 saat önce
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Kıbrıs Toplum Merkezi’nde, geçen hafta hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas anısına sevenleri tarafından veda defteri imzalandı.

Kuzey Londra’da bulunan Kıbrıs Toplum Merkezi’nde, 21 Haziran Cuma günü vefat eden Rum Yönetimi eski Başkanı Dimitris Hristofyas için sevenleri tarafından bir veda defteri imzaladı. 25 Haziran Salı günü Kıbrıs’ ta düzenlenen cenaze töreni ile defnedilen  Hristofyas için Londra’da sevenleri bir araya gelerek duygu ve düşüncelerini anlatan veda yazıları kaleme aldılar.

Kıbrıs Toplum Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi gösteren Hristofyas’ın sevenleri, veda defterine yazdıkları yazılar ile eski başkanı unutmadılar.

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