Barış Küçük için yarın cenaze töreni yapılacak

4 saat önce
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Barış Küçük

UĞRADIĞI bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Barış Küçük için yarın cenaze töreni düzenlenecek.

Demokratik Güç Birliği tarafından yapılan duyuruda 1 Haziran Cumartesi günü bıçaklı bir saldırı sonucu aramızdan ayrılan Barış Küçük’ün cenaze töreninin yarın yapılacağı belirtildi.

Demokratik Güç Birliği tarafından yapılan duyuru şöyle:

“İngiltere’de git gide artan ve sosyal bir sorun olarak büyüyen bıçaklı saldırılar gençler nezdinde toplumun tamamını hedef almaktadır.

Barış’lara vurulan darbeler geleceğe vurulan darbelerdir.

İngiltere’de faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar olarak olayın takipçisi olacağımızı ısrarla tekrar ediyoruz.

Barış’ımızın cenaze merasimi 27 Haziran Perşembe günü saat 10’da Kürt Toplum Merkezi’nde yapılacak ve ardından Highgate Mezarlığı’na yürünecektir.

Yürüyüş boyunca yaşanılan bıçaklı saldırıların temel sebeplerinden birisinin sosyal kesintiler ve kemer sıkma politikaları olduğunu haykıracağız. Bu vahim olaylarla ilgili yoğun bir toplumsal duyarlılık gösterilmesi gerektiğini ifade edeceğiz.

Demokratik Güç Birliği olarak, bu noktada herkesin katılımını; çocuklarımızın ve toplumumuzun geleceği açısından, karanlığa hapsedilmemek adına önemsiyoruz.

Bir Barış daha gitmeden saldırılara dur diyelim!”

Barış Küçük için yarın (27 Haziran Perşembe) 11 Portland Gardens, Harringay, N4 1HU adresindeki Kürt Toplum Merkezinde saat 10.00’da cenaze töreni gerçekleştirilecek.

Cenaze töreninin ardından saat 11.00’de ise yürüyüş başlayacak.

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