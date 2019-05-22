UBP-HP hükümetinde, Bakanlar Kurulu açıklandı

20 saat önce
0 149 Bir dakikadan az

KKTC’de yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, görüşmenin ardından yeni kabineyi açıkladı.

YBP-HP Koalisyon Hükümeti’nde Ersin Tatar Başbakanlık görevini üstlenirken, Kudret Özersay ise Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Yeni kabine şöyle:

“Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz. Sağlık Bakanı Ali Pilli, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu.”

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

7 gün önce
620

Sterlin’de, 19 yılın en uzun değer kaybı!

1 hafta önce
275

KKTC’de hükümet kurma yetkisi Tatar’a verildi

2 hafta önce
612

Kıbrıslı Türk Suzanne Nuri-Nixon yeniden meclis üyesi oldu

2 hafta önce
609

Türk kamu bankaları TL’deki düşüşü durdurmak için ‘gece 1 milyar dolar sattı’

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin