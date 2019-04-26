Güney Kıbrıs’ta seri katil

6 saat önce
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Güney Kıbrıs’ta RMMO subayı Kıbrıslı Rum Nikos Metaksas’ın Filipinli Marry Rose ve 6 yaşındaki kızını öldürdüğünü itiraf etmesi sonrasında başlatılan araştırma sonucunda Rum Polisi bugün 7. cesede ulaştı.

Kıbrıs Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, kadın cinayetlerinde rakam yükseliyor. Polis elini nereye atsa bir ceset tespit ediyor.

Kıbrıs Rum basınında artık 35 yaşındaki N.M seri katil olarak anılmaya başladı. Polisin itiraflara karşı yaptığı araştırmalar sonucu ceset sayısı 7’ye yükseldi. Araştırması sona eren 7’inci kadının cesedi de tespit edildi.

Maktulün Nepal veya Hindistanlı olduğu, N.M’nin polise verdiği ifade de ise az önce araştırması sona eren ve Ourounta- Pedio Volis Xintous bölgesinde bulunan kadın cesedi için 2018 yılının yaz ayarlarında öldürdüğünü, fakat tam tarih hatırlamadığını belirtti.

 

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