KKTC Başbakanı Erhüman’ın katılımı ile Kıbrıs Gençlik Kupası Maçı oyandı Türk Toplumu Futbol Federasyonu ile Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuruiyeti Başbakanı Tufan Erhüman onuruna düzenlenen Gençlik Kupa Maçı geçen Cumartesi günü New River Stadyumunda oynandı.

TTFF ile Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere’nin ortaklaşa düzenlediği Gençlik Kupa Maçı KKTC Başbakanı Tufan Erhüman’ın katılımıyla New River Stadyumunda oynandı. KKTC Başbakanı Tufan Erhüman onuruna düzenlenen kupa maçına Başbakan Erhüman’nın yanı sıra KKTC Londra Büyükelçisi Oya Tuncalı, TTFF Başkanı Serdar Sarı, TTFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Kıbrıs Türk Gençlik Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu ve bir çok kulüp başkanı katılım gösterdi.

Cumartesi günü gerçekleşen kupa maçında stadyuma gele Başbakan Erhüman, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonar genç oyuncular ile teker teker tokalaşarak toplu fotoğraf çektirdi.

Törenden sonra trübünlere geçerek maçı izleyen Erhüman, maç bitişinde Gençlik Kupası’nı ve madalyaları kazanan takıma takdim ederek, katılım gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Akabinde TTFF Başkanı Serdar Sarı Başbakan Erhüman’a teşekkür plaketini taktim ettikten sonra tören son buldu.