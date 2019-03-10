İngiltere’de hijyenik ped okullara ücretsiz dağıtılacak

Kararın Maliye Bakanı Philipp Hammond tarafından açıklanması bekleniyor İngiltere’de hükümetin ortaokul ve liselerde öğrencilere ücretsiz hijyenik ped sağlaması bekleniyor.

4 saat önce
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Hijyenik pedlere erişim sıkıntılarının sık sık dile getirildiği sivil toplum kuruluşlarının mücadelesi sonunda ücreti hazineden karşılanacak şekilde, öğrencilerin okulda hijyenik pede ücretsiz erişimi olacak. Kampanyanın yürütücüsü, Free Periods grubu, kararın Maliye Bakanı Philipp Hammond tarafından, Çarşamba günü açıklanacağını belirtti. Independent’da yer alan habere göre, bu düzenlemeyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte İngiltere’de hijyenik pedler öğrencilere ücretsiz olarak verilecek. Masrafların tamamı hazine tarafından karşılanacak.

Genç aktivist Amika George, iki yıldır hijyenik pedlerin okullarda ücretsiz sağlanması için mücadele veriyor, “FreePeriods başlığıyla imza topluyordu. George, hükümetin açıklaması beklenen kararı “cinsiyet eşitliği için çok büyük bir adım” olarak tanımladı.

İskoçya, Ağustos 2017’de kadınlar için hijyenik pedleri ücretsiz yapan ilk ülke olmuştu. Dünyanın birçok yerinde ise kadınların hijyenik pede erişim sıkıntısı sürüyor. Hindistan kırsalında hijyenik pede ulaşamayan kadınlar, kendi pedlerini üreterek sorunlarına çözüm buldular.

 

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