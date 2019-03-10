Etiyopya Devlet Televizyonu: Düşen uçakta bulunan 157 kişiden kurtulan yok

Devlet Televizyonu’na bilgi veren bir Etiyopya Havayolları kaynağı, “Uçakta kurtulan olmadı. Uçakta 33 farklı ülkeden yolcu vardı” dedi. Havayolu sözcüsü de daha önce yaptığı açıklamada, uçağın Addis Ababa’dan kalktıktan kısa bir süre sonra, TSİ 08:44 sularında düştüğünü söyledi. Etiyopya Havayolları’ndan yapılan yazılı açıklamada, uçakta 149 yolcu ve sekiz kişilik mürettabat olduğu belirtildi. Açıklamada, Bishoftu kasabası yakınlarında arama ve kurtarma çalışmalarına başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Etiyopya Havayolları ekipleri, kaza bölgesine gönderildi ve yardım ekiplerine her türlü desteği sağlıyoruz” denildi. Başbakan Abiy Ahmed Twitter’dan attığı mesajda, “sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı” diledi. Etiyopya başkentinde Addis Ababa Uluslararası Havalimanı’ndaki uçak seferlerinin bir kısmı iptal edildiği duyuruldu.