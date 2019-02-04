Aydın Denktaş, son yolculuğuna uğurlandı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş son yolcuğuna uğurlandı.

Lefkoşa, 4 Şubat 19 Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş, Selimiye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Denktaş, vasiyet ettiği şekilde, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Raif Denktaş’ın yanına gömüldü.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, gelini Müge Denktaş, kızları Değer Denktaş ile Ender Denktaş Vangöl ve torunları, gözyaşları içinde annelerini son yolculuğuna uğurladı.

Mezarlıktaki törene Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Milletvekilleri Fatih Şahin ve Tuğrul Türkeş, bazı bakan ve milletvekilleri, bürokratlar, askeri erkan, iş insanları, dernek, sendika yetkilileri, vatandaşlar ve sevenleri katıldı.

Aydın Denktaş, cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Aydın Denktaş, 88 yaşındayken 13 Ocak 2012’de hayatını kaybeden Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş ile 63 yıl evli kaldı.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın halsizlik ve taşikardi şikayetleriyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine (86) kaldırılmıştı. Zatürre teşhisiyle yaklaşık 1 ay önce hastaneye kaldırılan ve bir süre önce yoğun bakımdan çıkarılarak göğüs hastalıkları servisine alınan Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın durumu ağırlaşmıştı. Kanındaki iltihabın yoğun olduğu tespit edilen Denktaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.