Yunus Emre Enstitüsü’nden  “Şiir Dinletisi”

Etkinlikte Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri okundu. Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Ataşeliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen şiir dinletisinin dördüncüsü,Yunus Emre Enstitüsü’nde yapıldı. Bu yıl, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen etkinlikte, Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu bünyesinde faaliyet gösteren Türk Dili ve Kültürü Okulları’nın öğrencileri birbirinden güzel şiirler seslendirdi.

Londra da yaşayan Türk vatanaşdalarının yoğun bir ilgi gösterdikleri etkinlikte, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Büyükelçilik Müsteşarı Ceren Uçaker, Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, KKTC Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik, Konsorsiyum Başkanı Nuriye Mertcan ve Hornsey Atatürk Okulları Başkanı Türker Çakıcı’nın katıldığı program, Burhan Alıç’ın başkanlığında Mükremin Doğan, Mehmet Ertuğrul, Mehmet Toyran, Sabriye Uz, Doğam Saften ve Mustafa Doğan’dan oluşan 7 kişilik komisyon tarafından yaklaşık iki aylık bir çalışmanın sonucunda gerçekleşti.

Toplamda 24 okuldan 62 öğrencinin katıldığı etkinlikte, Türk edebiyatının sevilen şairlerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinden de örnekler sunuldu. Gerçekleştirilen etkinliğin sonunda, öğrencilere gösterdikleri performanstan dolayı, teşekkür edilerek çeşitli hediye ve plaketler taktim edildi.

Etkinlikten kareler;