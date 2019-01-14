Denktaş ve Küçük Londra’da anıldı

Limasollular Derneği UK ve Türk İslam Vakfı KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük için anma gecesi düzenledi.

Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde 11 Ocak Cuma gecesi gerçekleştirilen anma gecesine KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı ve KKTC Londra Konsolosu Buket Kop yanı sıra birçok toplum üyesi katıldı.

Anma gecesine saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı. Gecenin devamında KKTC’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük ile ilgili bilgi veren sunumlar beyaz perdeye yansıtıldı.

Gecenin devamında KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, Limasollular Derneği Başkanı Arife Retvan, Türk İslam Vakfı Başkanı Tevfik Recai konuşma gerçekleştirdi.

Geleneksel olarak gerçekleştirilen anma gecesinin sonunda davetlilere çeşitli ikramlar ve helva dağıtıldı.