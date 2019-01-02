Hasan Taçoy Londra’da panele katılacak

ULUSAL Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Hasan Taçoy, 5 Ocak Cumartesi akşamı İngiltere’ye geliyor.

İngiltere’de çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunacak olan Taçoy, ayrıca Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek olan panele konuşmacı olarak katılacak.

Panel 9 Ocak Çarşamba akşam saat 19.30’da, Kuzey Londra’da bulunan Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde gerçekleşecek. Düzenlenen etkinlikte, Taçoy Kıbrıs’taki gündemi ve son gelişmeleri değerlendirecek.

Temaslar çerçevesinde sivil toplum örgütleri ve İngiltere’deki Kıbrıslı Türk siyasilerle de görüşmeler gerçekleştirecek olan Taçoy, Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarla bir araya gelecek.

HASAN TAÇOY KİMDİR?

Hasan Taçoy (d.1963, Lefkoşa), Kıbrıs Türkü siyasetçi.

1986 yılında ABD’de Ekonomi ve Siyasal Bilgiler alanında üniversite eğitimini tamamladı. Ticaret ve konfeksiyon üreticiliği yaptı. 1998, 2003, 2005 ve 2009 seçimlerinde UBP’den Lefkoşa milletvekili seçildi. Bunun dışında 1999 ile 2010 yılları arasında UBP’nin Lefkoşa ilçe başkanlığını yürüttü. 5 Mayıs 2009 tarihinde Derviş Eroğlu başbakanlığında kurulan hükümette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak göreve başladı. 7 Ocak 2018 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi’nden aday olup kazanan Taçoy, milletvekilliği görevini yürütmektedir.

14 Kasım 2018’de UBP Genel Sekreteri olarak seçilen Taçoy, evli ve iki çocuk babasıdır.