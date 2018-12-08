TC Enerji Bakanı: KKTC’ye yardıma hazırız

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gerek duyulması durumunda yardıma hazır olduklarını iletti.

8 saat önce
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Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizde yaşanan doğal afetin sebebiyet verdiği zararlar ve can kayıpları ile ilgili KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi arayarak geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

Ayrıca gerek duyulması durumunda yardıma hazır olduklarını iletti. Bakan Özdil Nami de düşüncelerinden ötürü Bakan Fatih Dönmez’e teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. (HABERKIBRIS)

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