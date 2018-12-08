Uçakları ve hızlı kamyonları Brexit sonrası için hazırlıyor

Bakan İngiltere'de stoklanması mümkün olan önemli ilaçlarda da stok hazırlandığını söyledi.

9 saat önce
0 221 Bir dakikadan az

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Havacılık kapasitemizin hazır olmasını garanti etmek için çalışıyoruz. Eğer sınırda ciddi aksamalar olursa, öncelik bizde olacak ve bu öncelik ilaç ve tıbbi cihazlar için kullanılacak” dedi. Bakan İngiltere‘de stoklanması mümkün olan önemli ilaçlarda da stok hazırlandığını söyledi.

ERTELEME DOĞRU OLMAZ

Hancock, Salı günü parlamentoda yapılacak olan nihai Brexit oylamasının Başbakan Theresa Maytarafından ertelenmesinn doğru olmayacağını da söyledi. Parlamentoda Brexit sürecini ciddi biçimde değiştirecek bir yenilgi ihtimaline karşı bazı bakanların May’den oylamayı ertelemesini istedikleri yolunda haberler çıkmıştı. (HÜRRİYET.COM)

Etiketler
Daha fazla göster

Bir Cevap Yazın

İlgili haber

1 gün önce
200

İngiltere ilaç stoklayacak

6 gün önce
887

Yolcu uçağından çektiği fotoğraf başına iş açtı

6 gün önce
250

May’in 10’uncu Bakanı da bıraktı

2 hafta önce
125

Kiprianu’nun Çavuşoğlu ile görüşeceği belirtildi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin