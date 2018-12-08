Uçakları ve hızlı kamyonları Brexit sonrası için hazırlıyor Bakan İngiltere'de stoklanması mümkün olan önemli ilaçlarda da stok hazırlandığını söyledi.

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Havacılık kapasitemizin hazır olmasını garanti etmek için çalışıyoruz. Eğer sınırda ciddi aksamalar olursa, öncelik bizde olacak ve bu öncelik ilaç ve tıbbi cihazlar için kullanılacak” dedi. Bakan İngiltere‘de stoklanması mümkün olan önemli ilaçlarda da stok hazırlandığını söyledi.

ERTELEME DOĞRU OLMAZ

Hancock, Salı günü parlamentoda yapılacak olan nihai Brexit oylamasının Başbakan Theresa Maytarafından ertelenmesinn doğru olmayacağını da söyledi. Parlamentoda Brexit sürecini ciddi biçimde değiştirecek bir yenilgi ihtimaline karşı bazı bakanların May’den oylamayı ertelemesini istedikleri yolunda haberler çıkmıştı. (HÜRRİYET.COM)