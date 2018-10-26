Liderler bugün görüşüyor Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, dört ayın ardından bugün sabah saat 10.00'da ara bölgede buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, dört ayın ardından bugün sabah saat 10.00’da ara bölgede buluşuyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 15 Ekim’de Güvenlik Konseyi’ne sunduğu raporun açıklanmasının ardından, geçişlere hazır olan Derinya -Aplıç kapılarının açılış tarihlerini belirleyerek duyurmak ve Kıbrıs’ın geleceğine ilişkin düşüncelerini öğrenmek için Rum liderle görüşmek istediği yönünde çağrı yapmış ve Anastasiadis de buna olumlu cevap vermişti.

Crans Montana’daki Beşli Konferans’ın anlaşma olmadan sona erdiğinin ilan edildiği 7 Temmuz 2017’den bu yana teması olmayan Akıncı ile Anastasiadis en son 16 Nisan’da Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında akşam yemeğinde bir araya gelmişti.

TAVIR DEĞİŞİKLİĞİ GÖRÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile gerçekleştirdiği son görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, görüşmede yeni bir durumun ortaya çıkmadığını ve Rum tarafının tavrında belirgin bir farklılaşma görmediğini belirtmişti.

Antonio Guterres, 15 Ekim’de BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu Kıbrıs raporunda, sonuç vermeyen ve sonu olmayan bir sürecin geride kaldığına işaret ederek, Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün sürdürülemeyeceğine dair yaygın bir anlayış olduğunu kaydetmişti.

Guterres, ayrıca tam teşekküllü müzakerelere yeniden başlamadan önce taraflardan başlangıç noktası konusunda anlaşmalarını istemişti.

LUTE 31 EKİM’DE KIBRIS’A GELİYOR

Bu arada BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, 31 Ekim’de Kıbrıs’a geliyor. Lute, adada liderlerle görüşmeler yapacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, temmuz ayında görevlendirdiği Lute, taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından rapor hazırlamıştı.

BM Güvenlik Konseyi’nin 30 Ekim’de görüşeceği raporda, Guterres, müzakereler başlamadan önce kilit konularda gerçek bir yakınlaşma sağlanıp sağlanmadığını ve tarafların kendi öngörebileceği ortak bir geleceğe yönelik çözüm için yeni öneriler getirmede istekliliğini ölçmek için Lute’tan Ada’ya giderek istişarelerini sürdürmesini isteyeceğini aktarmıştı. (HABERKIBRIS)