İngiltere’de kadın askerler artık sıcak çatışmalarda görev alabilecek

İngiltere Ordusu, kadın vatandaşlarına ilk kez sahada sıcak çatışma gerektiren görevlere de başvurabilme hakkı tanıdı.

4 saat önce
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İngiltere Ordusu, kadın vatandaşlarına ilk kez sahada sıcak çatışma gerektiren görevlere de başvurabilme hakkı tanıdı.

Kadınlar artık ülke sınırları dışında görev yapan hava kuvveti Special Air Forces (SAS) gibi özel birliklerde hizmet verebilecek.

Duyuruyu yapan İngiltere Savunma Bakanı Gaving Williamson, “Artık silahlı güçler, cinsiyetlerine değil sadece yeteneklerine bağlı olarak değerlendirilecek” diye konuştu.

Ülkede 2016 yılında kadınların çatışma içeren görevleri üstlenmesine yönelik yasak kaldırıldı. Ancak kadınlar şu ana dek piyade olarak sahada aktif sıcak çatışmaya giremiyorlardı.

ABD, Kanada ve İsrail gibi birçok ülkede kadınlar silahlı kuvvetlerde sıcak çatışma gerektiren görevlerde yer alıyor.

İngiltere’de silahlı kuvvetler mensubu olan 35 kadın var ve bazıları hâlâ eğitimini sürdürüyor.

Ancak bu kadınlar daha çok tank topçusu gibi görevleri üstleniyor, cephede yakın çatışma gerektiren görevlere ise erkekler alınıyordu.

Kadınlar artık ordudaki tüm görevlere başvurabilecek.

Williamson, “Kadınlar aslında uzun süredir cephelerde farklı görevler üstlendiler. Afganistan ve Irak’ta erkeklerle beraber hizmet veren kadınlar da vardı. Ancak nüfusun yarısını bu gibi hayati görevlerden mahrum etmek, silahlı kuvvetlerimiz için de olumsuz olacaktır” dedi. (BBCTÜRKÇE)

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