En iyi kadın oyuncu Hazar Ergüçlü oldu

18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu 'Kar' filmiyle Hazar Ergüçlü oldu.

1 saat önce
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  1. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ‘Kar’ filmiyle  oldu.

Türsak Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 18.Türk Film Festivali/ International Frankfurt/ M’nin kapanış gecesinde heyecanla beklenen ödüller dağıtıldı.

Dizi ve tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ile Almanya’da yaşayan Türk asıllı sunucu Nadide Kepçe’nin sunduğu ödül töreni, Almanya’nın Frankfurt kentindeki CineStar Metropolis Salonu’nda yapıldı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Belediyesi Eğitim ve Uyumdan Sorumlu Daire Başkanı Sylvia Weber, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı, TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar, Festival Türkiye Jüri Başkanı Yönetmen Ezel Akay, Gani Müjde, Şükrü Avşar, Murat Şeker, Pelin Esmer, Vildan Atasever, jüri üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hazar Ergüçlü ”Kar” filmi ile En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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