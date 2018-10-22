Fenerbahçe lider oldu
Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de üçüncü hafta maçları oynandı.
Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de üçüncü hafta maçları oynandı.
Zirve mücadelesi yapan iki takımdan Fenerbahçe, MTG’yi 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Pekünspor, rakip sahada karşılaştığı Göksun Gaziantepspor’u 3-2 mağlup edip, ikinci maçında üç puanla tanıştı. Baf Ülkü Yurdu da, LTM’ye karşı 2-1 üstünlük kurarak ilk galibiyetini elde etti.
Gollü geçen mücadelede Kayserispor, Bingöl Zaza FC’den 5-3’lük skorla sıyrılıp, ligde üçüncü sıraya oturdu.
AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Fenerbahçe 3 2 1 0 7 4 7
MTG 3 2 0 1 7 2 6
Kayserispor 2 1 1 1 6 4 4
Bingöl Zaza FC 3 1 1 1 15 14 4
Pekünspor 2 1 0 1 3 5 3
Baf Ülkü Yurdu 3 1 0 2 4 8 3
Küçük Kaymaklı 1 0 1 0 5 5 1
LTM 2 0 1 1 6 7 1
Göksun Gaziantep 2 0 0 2 6 10 0
NOT: Doğan TB ligden çıkartıldı.