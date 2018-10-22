Fenerbahçe lider oldu

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de üçüncü hafta maçları oynandı.

Zirve mücadelesi yapan iki takımdan Fenerbahçe, MTG’yi 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Pekünspor, rakip sahada karşılaştığı Göksun Gaziantepspor’u 3-2 mağlup edip, ikinci maçında üç puanla tanıştı. Baf Ülkü Yurdu da, LTM’ye karşı 2-1 üstünlük kurarak ilk galibiyetini elde etti.

Gollü geçen mücadelede Kayserispor, Bingöl Zaza FC’den 5-3’lük skorla sıyrılıp, ligde üçüncü sıraya oturdu.

AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Fenerbahçe 3 2 1 0 7 4 7

MTG 3 2 0 1 7 2 6

Kayserispor 2 1 1 1 6 4 4

Bingöl Zaza FC 3 1 1 1 15 14 4

Pekünspor 2 1 0 1 3 5 3

Baf Ülkü Yurdu 3 1 0 2 4 8 3

Küçük Kaymaklı 1 0 1 0 5 5 1

LTM 2 0 1 1 6 7 1

Göksun Gaziantep 2 0 0 2 6 10 0

NOT: Doğan TB ligden çıkartıldı.