Fenerbahçe lider oldu

Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de üçüncü hafta maçları oynandı.

2 saat önce
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Akol Properties Türk Ligi İkinci Küme’de üçüncü hafta maçları oynandı.

Zirve mücadelesi yapan iki takımdan Fenerbahçe, MTG’yi 2-1 yenerek, liderlik koltuğunu rakibinden devraldı. Pekünspor, rakip sahada karşılaştığı Göksun Gaziantepspor’u 3-2 mağlup edip, ikinci maçında üç puanla tanıştı. Baf Ülkü Yurdu da, LTM’ye karşı 2-1 üstünlük kurarak ilk galibiyetini elde etti.

Gollü geçen mücadelede Kayserispor, Bingöl Zaza FC’den 5-3’lük skorla sıyrılıp, ligde üçüncü sıraya oturdu.

 AKOL PROPERTIES TÜRK LİGİ 2.KÜME PUAN DURUMU

TAKIMLAR                            O         G         B          M        A         Y          P

Fenerbahçe                                      3          2               1              0             7          4              7

MTG                                                 3          2               0              1             7          2              6

Kayserispor                                      2          1               1              1             6          4             4

Bingöl Zaza FC                                 3          1                1              1            15       14           4

Pekünspor                                        2          1                 0             1            3          5             3

Baf Ülkü Yurdu                                 3          1                0              2            4          8             3

Küçük Kaymaklı                               1          0                1              0            5          5             1

LTM                                                  2          0                 1             1            6          7              1

Göksun Gaziantep                           2          0                 0             2            6          10            0

NOT: Doğan TB ligden çıkartıldı.

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