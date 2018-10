“Siyasi eşitlik ve kararlara etkin katılım tartışılamaz”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, BM Güvenlik Konseyi’ne 15 Ekim tarihinde sunduğu raporda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı öncülüğünde Kıbrıs Türk tarafının masaya getirdiği görüşlerle büyük ölçüde uyumlu olduğunu kaydetti. Barış Burcu, bunda, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın bugüne kadar gelinen süreci samimiyet, kararlılık ve tutarlılıkla iyi yönetmesinin önemli etkisi olduğunu kaydetti.

GEVŞEK FEDERASYON TARTIŞMALARI

Gevşek federasyon tartışmaları ile ilgili bir değerlendirme yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yeni yaratıcı fikirlerin tartışılması konusunda aşırı tutucu ve katı bir duruş sergileme gibi bir niyetleri olmadığına dikkati çekerek, tüm tartışmalarda bugüne kadarki müzakerelerde varılan mutabakatların geliştirilmesi yanında “olabilirlik” ve “yeni bir uzlaşıya ulaşılabilirlik” ilkesinin esas olduğunu söyledi. Burcu, yeni fikirlerin bugüne kadar bütün tarafların uzlaşıyla sahiplendiği federasyon formülünü ve buna bağlı temel prensipleri ortadan kaldırmayı değil, geliştirip güçlendirmeye yönelik olması durumunda tartışılmasının yararlı olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, KTV’deki canlı yayında, Cumhurbaşkanı’nın her iki kapının bir an önce geçişlere açılması için gerek siyasi kararın alınmasında, gerekse kapıların açılmasının fiziksel olarak hazır hale getirilmesinde ortaya güçlü bir irade koyduğunu vurguladı. Burcu, Kıbrıs Türk tarafında her iki kapının, geçişlere hemen açılacak şekilde hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, 26 Ekim tarihindeki buluşmada Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Rum liderle Derinya ve Aplıç kapılarının açılış tarihinin kesinleştirerek birlikte açıklanmasını hedeflediğini söyledi.

ETKİN KATILIM TEMEL PRENSİP

Burcu, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söz konusu buluşmada ayrıca, Rum liderin son günlerde kamuoyuna ifade ettiği gevşek federasyon fikri ile ilgili Rum lider Anastasiadis’ten bu yaklaşımını öğrenmeyi istediğini söyledi.

Bugüne kadarki görüşmelerde olası federal yapının yetkilerinin saptandığının, bunlar dışındaki tüm yetkilerinin kurucu devletlere verildiğinin ve saptanan federal yetkilerin uygulamasında Kıbrıslı Türklerin de etkin katılımının temel bir prensip olduğunu dile getiren Sözcü Burcu, “Maalesef sindirilemeyen budur. Tartışmasız bir gerçek vardır: Kararlarda Kıbrıslı Türklerin de siyasi eşitliği ve kararlara etkin katılımı vardır. Bunun dışında bir durum kabul edilemez” dedi. (KIBRISGAZETESİ)