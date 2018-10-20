Gazeteci Kaşıkçı’nın öldüğü kesinleşti

Suudi Arabistan, 2 Ekim’den beri kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldüğünü açıkladı. Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma gecesi Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’i aramasından dakikalar sonra yapıldı.

Suudi Arabistan devlet televizyonu resmi soruşturmanın ilk sonuçlarının, Kaşıkçı’nın konsoloslukta çıkan bir kavga nedeniyle öldüğünü gösterdiğini duyurdu.

Televizyon, soruşturma kapsamında 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi.

Suudi istihbarat şefi Ahmet el Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın üst düzey danışmanlarından Suud el Kahtani’nin de görevden alındığı yayınlanan bilgiler arasında.

Suudi Arabistan Cuma gecesine kadar Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü reddetmiş, konsolosluk binasından çıkmış olduğunu öne sürmüştü.

Kaşıkçı’nın ölümünü ilk defa kabul eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğinde kurulacak bir komite ile istihbarat servislerinin yeniden düzenlenmesini emrettiği belirtiliyor.

ABD’de yaşayan Cemal Kaşıkçı, Türk nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenmek için gerekli belgeleri almak üzere 2 Ekim’de Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu’na girmiş, dışarı çıkmaması üzerine nişanlısı, Kaşıkçı’nın vermiş olduğu tavsiye üzerine AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay’ı arayarak haber vermişti.

Onyıllar boyunca Suudi Arabistan’da gazetecilik yapan Kaşıkçı, dönem dönem iktidarla ters düşmüştü. Son olarak 2017’de ülkesini terk eden ve iktidar tarafından Müslüman Kardeşler ile ilişkili olmakla suçlanan Kaşıkçı ABD’ye yerleşmiş ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başlamıştı.

Kaşıkçı’nın evlilik için gerekli belgeleri ABD’deki Suudi Arabistan Büyükelçiliği’nden almak istediği fakat elçilik tarafından Türkiye’ye yönlendirildiği öne sürülmüştü. (BBCTÜRKÇE)