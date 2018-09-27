Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta Mogherini’yle görüştü

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’taki temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

2 saat önce
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, New York’taki temasları çerçevesinde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ile görüştü.

New York’taki AB Delegasyonu binasında dün yerel saatle 17.30’daki (Kıbrıs saatiyle 00.30) görüşmede, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs Türk tarafının AB’yle ilişkileri üzerinde durularak görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta çözüm yönünde kararlılığını her zaman ispatlayan Kıbrıs Türk halkının hassasiyet ve beklentilerini, ayrıca Avrupa Birliği’nin oynaması gereken yapıcı rol hakkında düşüncelerini Federica Mogherini’ye aktardı.

Akıncı-Mogherini görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin ve KKTC’nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu’nun yapıldığı New York’a salı günü gelen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Genel Sekreter Antonio Guterres’le yarın bir araya gelecek. (HABERKIBRIS)

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