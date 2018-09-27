Dünyanın en iyi 500 üniversitesi İngiltere'de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan "Times Higher Education (THE)" dergisinin, "Dünyanın En İyi Üniversiteleri" listesinde Türkiye'den iki üniversite ilk 500'de yer alabildi.

İngiltere’de yüksek öğrenimle ilgili yayınlanan “Times Higher Education (THE)” dergisinin, “Dünyanın En İyi Üniversiteleri” listesinde Türkiye’den iki üniversite ilk 500’de yer alabildi.

2017 yılında ise aynı listenin ilk 500’ünde Türkiye’den 5 üniversite yer alıyordu.

Sabancı Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nin ilk 500’de yer aldığı listede Türkiye’den toplam 23 üniversite bulunuyor.

Times Higher Education dergisi bu sıralamayı yaparken öğretim kurumlarının bilimsel araştırmalarını, uluslararası çalışma ve konumlarını, gelirlerindeki artışları ve listede geçen yıl bulunduğu sıralamayı göz önüne alıyor.

BAĞDAT ÜNİVERSİTESİ İLK KEZ LİSTEYE GİRDİ

Irak’ın en büyük yüksek öğretim kurumu olan Bağdat Üniversitesi de listeye ilk kez girdi.

On yıllardır savaşların ve çatışmaların ortasında eğitimi sürdürmeye çalışan üniversite, 1258 okulun yer aldığı listenin, 801-1000 bandında kendine yer buldu.

Listenin bir numarası ise üçüncü yıl üst üste İngiltere’de bulunan Oxford Üniversitesi oldu.

İlk onda İngiliz ve Amerikan yüksek öğretim kurullarının yer aldığı listedeki bir başka ilk de, listeye giren Japon üniversitelerinin sayısının İngiltere’yi geçmesi oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve İngiltere’den sonra, listede en çok üniversitesi yer alan ülke ise Çin oldu.

Pekin’de bulunan Tsinghua Üniversitesi, listede 22’nci sırasında yer aldı. Toplamda ise listeye Çin’den 72 üniversite girdi.

Times Higher Education Sıralamasındaki En İyi 20 ÜniversiteUniversity of Oxford

1- University of Oxford (İngiltere)

2- University of Cambridge (İngiltere)

3- Stanford University (ABD)

4- Massachusetts Institute of Technology (ABD)

5- California Institute of Technology (ABD)

6- Harvard University (ABD)

7- Princeton University (ABD)

8- Yale University (ABD)

9- Imperial College London (İngiltere)

10- University of Chicago (ABD)

11- ETH Zurich (İsviçre)

12- Johns Hopkins University (ABD)

13- University of Pennsylvania (ABD)

14- University College London (İngiltere)

15- University of California, Berkeley (ABD)

16- Columbia University (ABD)

17- University of California (ABD)

18- Duke University (ABD)

19- Cornell University (ABD)

20- University of Michigan (ABD)

(BBCTÜRKÇE)