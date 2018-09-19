Anastasiadis Türk tarafını suçladı

Kıbrıs konusunda BM’nin yeni bir inisiyatif üstleneceği bir durum oluşmadı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’la ilgili müzakerelerde yeni bir başarısızlık, bizim istediğimiz için değil, ama muhtemelen ilgili taraflardan farklı bir düşünce gelmesi nedeniyle herhangi bir diyalog temelini radikal olarak değişecektir” diye konuştu.

Müzakerelerin yeniden başlayabilmesi amacıyla Kıbrıs’la ilgili Crans- Montana Konferansının tamamlandığı Temmuz 2017’den bugüne kadar durumun değiştiğine inanıp inanmadığı sorusuna Anastasiadis, “Türk yetkililerin açıklamalarına ya da Sayın Akıncı ile 16 Nisan’da gerçekleştirdiğimiz gayri resmi görüşmeye bakacak olursak, Genel Sekreterin yeni bir konferans için inisiyatif üstlenmesini teşvik edecek bir ilerlemenin kaydedilmediğini söyleyebilirim” yanıtı verdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis BM merkezinde yapacağı görüşmelerde diyalog için olan kararlılığını yeniden vurgulayacağını belirterek, gerek Kıbrıs’la ilgili yeni bir konferans ve olası bir çözümün uygulanması gerekse Birleşmiş Milletler gücünün (UNFİCYP) Kıbrıs’ta kalması konusunda Güvenlik Konseyinin oynaması gereken önemli role değindi.

Anastasiadis konuşmasında, çarşamba günü Lefkoşa’da imzalanan gerek Kıbrıs gerekse Doğu Akdeniz bölgesi için denizaltı doğal gaz boru hattıyla ilgili olarak Kıbrıs ile Mısır arasındaki hükümetler arası anlaşmanın öneminin altını çizdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Anastasiades Kıbrıs’ın komşu ülkelerle oluşturduğu üçlü işbirliklerinden edindiği yararlara da değinerek bunların mükemmel ilişkileri desteklediğini sözlerine ekleyerek dörtlü işbirliğinin oluşturulması olasılığını ortaya koydu. (HABERKIBRIS)