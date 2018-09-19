Egzema düğün zamanı kabusu oldu İngiliz 24 yaşındaki Gemma Day en mutlu zamanlarını yaşıyordu. Mükemmel bir düğün planlamıştı ve her şey yolunda gidiyordu.

İngiliz 24 yaşındaki Gemma Day en mutlu zamanlarını yaşıyordu. Mükemmel bir düğün planlamıştı ve her şey yolunda gidiyordu.

Gemma düğünden tam bir hahfta önce uyandığında yüzünde bir yanma hissi olduğunu fark etti. Gözlerini açamıyordu. Genç kadın aynaya baktığında ise gördüklerine inanamadı.

Yüzü pul pul ve kıpkırmızıydı. Gemma 13 yaşından bu yana egzama hastasıydı ve düzenli olarak aynı kremi kullanıyordu. Düğün stresiyle egzamasında artış olunca genç kadın kremi kullanmaya tekrar başladı ama tepki beklediği gibi olmadı.

Genç kadın o anları’ Yüzüm pul pul ve kırmızıydı canavara dönmüş durumdaydım. Planlarımın ve düğünümün alt üst olacağını düşünüyordum.” diye anlatıyor. Hemen doktora koşan genç kadın kremi kullanmayı bıraktı ve yüzünü günde 4 kez nemlendirmeye başladı.

1 hafta sonra yüzü normale dönmüş egzema etkileri yok olmuştu. Her şey yolunda gitti ve düğünleri planladıklarından daha iyi geçti. (MYNET.COM)