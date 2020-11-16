İngiltere’den çevreci adım
İngiltere hükümeti, çevreci ekonomiye dönüşüm için adımlarını hızlandırdı. Başbakan Johnson’ın 2030’dan itibaren benzinli ve dizel otomobil satışı yasaklaması bekleniyor.
İngiltere hükümeti, düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planlarını devreye sokmaya hazırlanıyor. Fınancıal Times’da yer alan ve başbakanlık kaynaklarına dayandırılan habere göre, başbakan Borıs Johnson, gelecek hafta düşük karbonlu ekonomiye geçme vizyonu açıklayacak. Düşük karbon ekonomisine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen Johnson, ülkeyi 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefine ulaştırmak için 10 maddelik bir plan hazırlıyor.
Johnson’ın planı kapsamında, ülkede on yıl içinde, benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklanacak. Hükümetin çevreci girişimler fonunun, yaklaşık 500 milyon sterlin olacağı düşünülüyor. Düşük karbonlu enerji kullanımını artırma planları kapsamında, 10 yıl içinde yeni üretim, benzinli ve dizel otomobillerin satışını yasaklanması bekleniyor. Bu plana göre, Johnson’ın elektrikli otomobil pazarına destek vereceği söyleniyor.
İngiltere hükümetinin gelecek yıldan itibaren kullanıma açacağı düşünülen fon, hızlı şarj noktaları ve yeni şebeke bağlantılarının finanse edilmesinde kullanacak.
Motor üreticileri ve tüccarları derneğinin rakamlarına göre, İngiltere’de elektrikli otomobil satışlarında büyük artış var.Geçen ay ülkede satın alınan yeni araçlardan yüzde 7’si elektrikli otomobillerden oluşuyor.
İngiltere’de otomobil sektörü ise kademeli geçişi savunarak, elektrikli sistem ile geleneksel motorları birleştiren hibrit otomobillerin yaygınlaştırılmasını istiyor.
Birleşik Krallık‘ta iki tesisi bulunan Toyota, hibrit modellerin yasaklanmasının İngiltere’de gelecekteki yatırımları tehlikeye atacağı konusunda uyardı.