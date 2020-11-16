İngiltere’den çevreci adım

15 hours önce
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İngiltere hükümeti, çevreci ekonomiye dönüşüm için adımlarını hızlandırdı. Başbakan Johnson’ın 2030’dan itibaren benzinli ve dizel otomobil satışı yasaklaması bekleniyor.

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