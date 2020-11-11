İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle Ronaldo ve Messi’yi geçti

4 hours önce
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Saf kan İngiliz yarış atı Galileo, 190 milyon euroluk değeriyle dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar’ı geri bıraktı.

İngiltere’de The Derby, Irish Derby Stakes, King George VI ve Queen Elizabeth Stakes gibi şampiyonluklara sahip olan yarış atı Galileo, otoriteler tarafından dünyanın en pahalı atı olarak değerlendiriliyor.

İngiliz gazetesi The Sun’da yer alan habere göre Galileo’nun değeri 190 milyon euro. Yani şu an dünyanın en pahalı futbolcularından bazıları olan Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ve Neymar’dan daha pahalı…

12 YILDIR ZİRVEDE

2008’de dünyanın 1 numarası olan Galileo, hala bu ünvanı elinde bulunduruyor. Galileo’yu ziyaret etmek bile ateş pahası! Sun’a göre efsane yarış atını yakından görebilmek için 650 euro ödemek gerekiyor.

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