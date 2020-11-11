Mali Müşavir Tuğrul Yiğitoğlu, İngiltere ekonomisini ve furlough uygulamasını değerlendirdi

Mali Müşavir Tuğrul Yiğitoğlu, koronavirüs salgınında işverenleri tarafından zorunlu izne çıkarılan çalışanların maaşlarının yüzde 80’inin devlet tarafından ödenmesi uygulaması ile ilgili Londra Gazete’ye konuştu.

Accounting Direct Plus, ADPL firması yöneticilerinden Tuğrul Yiğitoğlu, furlough uygulaması, İngiltere ekonomisi, Brexit ve Ankara Anlaşması konularındaki bilgileri ve tavsiyelerini paylaştı.

Yiğitoğlu, furlough uygulamasının Mart 2021’e kadar uzatılması ile ilişkin, işverenlere ve işçilere etkisini şöyle ifade etti:

“Yapılan açıklamalar çerçevesinde, furlough uygulamasının uzatılması birçok işverenin özellikle gıda ve eğlence sektöründeki isçilerin bir süre daha masraflarını karşılaması anlamına geliyor. Devletin yardım katkısı yapması, çalışanlara gelir konusunda büyük bir destek sağlamakla beraber, işverenlerin üzerindeki yükü de az bir şey olsun azaltmaktadır. Mart ayına kadar uzatılan bu süreç, aşının bulunması ve virüsün yakın bir zamanda kontrol altına alınması takdirinde, bu sürenin tekrardan değişiklik yapılması söz konusu olabilir.

YANLIŞ BEYAN YAPANLARAN TESPİT EDİLİYOR

Devletin sunduğu bu gibi yardımları suiistimal edip hem çalışıp hem de yardım talebinde bulunan iş sahiplerine yasal işlem başlatıldı ve bu anlamda da vergi dairesi bu konu üzerinde araştırmalarını artırdığını görmekteyiz. Belirtmek isterim ki vergi dairesi, bildirim ve verileri dijital olarak aldığından dolayı kısa bir sürede yanlış beyan yapanları bulması çok kolay olmakta.”

İNGİLTERE GÜÇLÜ BİR MADDİ ALTI YAPIYA SAHİP

Uygulamadan şimdiye kadar 9 milyon 600 bin kişinin yararlandığı ve devletin yaklaşık 40 milyon pound harcadığına değinerek, mevcut koşullarda İngiltere ekonomisini neler bekliyor sorusunu yanıtlayan, Yiğitoğlu “İngiltere ekonomisi verdiği yardımlar ve vermiş olduğu sosyal haklarla pandemi sürecinde bilyonlarca pound harcayarak yardımda bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Bu aslında İngiltere’nin ne kadar güçlü bir maddi alt yapısının olduğunu göstermektedir, tabii ki bu kadar yardım paketinin bütçeden açık vermesi her şekilde ekonomiyi sarsacağını ve etkisinin de ileriki yıllarda dalgalı bir şekilde hissedileceğini bekliyoruz” dedi.

HİÇ BİR AYRILIK KOLAY DEĞİLDİR

Koronavirüs salgını ile birlikte İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde ayrılması, İngiltere ekonomisine olumlu bir etki olmayacağını kaydeden Yiğitoğlu, AB’den derhal çıkılması ve ülkenin ileri dönük planlarını yapıp kendine yön vermesi gerektiğini vurguladı. Yiğitoğlu şöyle devam ediyor: ‘‘Bu anlamda belki de zaman doğru bir zaman olmasa da, yapılması gerekiyorsa beklemenin de bir anlamı olmadığı inancındayım. Hiç bir ayrılık kolay değildir ve bunun gerek maddi gerekse manevi ve sosyal sıkıntıları olacaktır ama bir an önce bu işin sonuca bağlanması gerekmektedir.’’

ANKARA ANLAŞMALAR

Türkiye’den son 20 yılda yaklaşık 30 bin kişinin faydalandığı Ankara Anlaşması, İngiltere’nin AB’den çıkması nedeniyle sona eriyor. 31 Aralık 2020’de Brexit’in gerçekleşmesiyle değişecek yeni göçmenlik kriterlerinin yayınlandığını ve İngiltere’nin Ankara Anlaşması vizesinin bu tarihte kesin olarak biteceğini belirten Yiğitoğlu, Ankara Anlaşmalılar için şu önerileri sundu:

‘‘Ankara Anlaşmalar baştan söylediğimiz ve savunduğumuz konu, devlet şu anda yardım olanaklarını herkese sunmakta ama bu yardım paketleri konusunda vizelerinin başvuruları ve İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu kanunlar çerçevesinde avukatlarıyla konuşup karar vermeleri faydalı olacağının inancındayız. Unutulmaması gereken nokta ise, verilen tüm yardımlar sadece işyeriniz kapanmış veya yeteri kadar kazancınız yoksa başvurmanız gereken yardımlardır. Geliriniz değişmemişse veya işyeriniz etkilenmediyse, bu gibi yardımlara başvurmamınız konusunda iki kere düşünülmesi gerekiyor.’’