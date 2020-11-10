İngiltere’den Belarus’a diplomatik missilleme

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Belaruslu iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Belaruslu iki diplomatı istenmeyen kişi ilan etti. Yerel medya, İngiltere’nin bu kararını dün Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın Minsk Büyükelçiliği’nde görevli iki İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararına “misilleme” olarak nitelendirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Belaruslu iki diplomatın ülkede istenmeyen kişi ilan edildiğini duyurdu. İngiliz medyasında yer alan haberde, bu kararın dün Belarus Dışişleri Bakanlığı’nın Minsk Büyükelçiliği’nde görevli iki İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararına ‘misilleme’ olduğu ifade edildi. Belarus’ta Ağustos ayında yapılan ve Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’nun kazandığı seçimlerde, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri, Lukaşenko’nun ‘hile yaptığını’ öne sürmüştü.