İngiltere’de polis memuru bisikletiyle kanser hastasına çarptı

6 hours önce
0 253 Bir dakikadan az

İngiltere’de bir polis memuru kaldırımda bisiklet sürerken 73 yaşındaki kanser hastasına çarptı, o anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.

İngiltere’de bir polis memuru kaldırımda bisiklet sürerken 73 yaşındaki kanser hastasına çarptı, o anlar kamera tarafından an be an kaydedildi.

İngiltere’nin Brighton bölgesinde görevli polis memuru yasağa rapmen kaldırdımda bisikletiyle, apartmandan çıkan prostat kanseri 73 yaşındaki John Wilson’a çarptı.Çarpma etkisiyle kaldırıma yere yığılan Wilson’a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Yaşlı adama çarpan polis memurunun ambülans çağırmadığı belirtildi. O anlar apartmandaki güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Prostat kanseriyle mücadele eden Wilson, ‘hayatta olduğu için şanslı’ olduğunu söylerken Sussex polisi olayı araştırdığını belirtti.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

3 hours önce
500

İngiltere’de yeni yardım paketinin detayları belli oldu

4 hours önce
386

Dört günde beş cinayet: İlford’da bir adam kafasında vurularak öldürüldü

5 hours önce
518

Enfield’de iki genç bıçaklanarak yaralandı

5 hours önce
961

Boris Johnson’dan korkutan açıklama: Bu kış ölenlerin sayısı, ilk dalganın iki katına çıkabilir

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.