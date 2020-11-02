Congestion Charge ücretine yapılan zam sayesinde, TfL 100 miyon pound elde etti

Geçtiğimiz Haziran ayında, TfL Londra’nın merkezine paralı geçiş olarak bilinen ‘congestion charge’ trafik sıkışıklığı ücretine yüzde 30 zam yapmıştı.

Evening Standard’ın haberine göre, Congestion Charge’ın 15 pound’da yükselmesi, hafta içi ve hafta sonları dahil olmak üzere her gün 07:00 – 22:00 saatleri arası uygulanması ile birlikte, bu yaz neredeyse 100 milyon pound elde edildi.

Hükümet ile kararlaştırılan ikinci TfL Covid kurtarma paketinin kapsamında, 15 poundluk C-ücretinin amacının, 18 yaş altı ve 60 -65 yaş arası Londralılar için ücretsiz seyahat uygulamak olduğu belirtildi.

Belediye başkanının belediye vergi faturalarındaki payının da önümüzdeki Nisan ayından itibaren, TfL’nin finanse edilmesine yardımcı olmak için hane başına ortalama 30 ila 50 pound arasında artması bekleniyor.

Elde edilen bilgiye göre, Mayıs ve Eylül ayları arasındaki ücret geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 68,1 pound’dan 98,3 milyon pound’a arttığını vurgulandı.

Vergiyi ödemeyen sürücülere verilen para cezası sayısı Ağustos ayı sonunda iki katından fazla artarak 320.300’e çıktı.