Mesut Özil’den “İslam’da teröre yer yok” mesajı

6 hours önce
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, son dönemde Avrupa’da artan İslam karşıtı açıklamalara yönelik sosyal medya aracılığıyla “İslam’da teröre yer yok” mesajı paylaştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal’ın Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, son dönemde Avrupa’da artan İslam karşıtı açıklamalara yönelik sosyal medya aracılığıyla “İslam’da teröre yer yok” mesajı paylaştı.

Mesajında “İslam’da teröre yer yok” yazan 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Maide suresindeki “Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” ayetine yer verdi.

Mesut Özil’in paylaşımı kısa sürede on binlerce sosyal medya kullanıcısından beğeni ve retweet aldı.

Fransa’da 16 Ekim’de Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Fransa hükümeti İslam’ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunmuş, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise cinayeti “İslami terör” olarak nitelemişti.

Montpellier ve Toulouse kentlerinde öğretmeni “anmak için” resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı. Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed’e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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