DNA araştırması: İnsanlar önce köpekleri evcilleştirdi

6 hours önce
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İngiltere’de yapılan bir araştırma, köpeklerin son Buzul Çağı’nın sonunda yani yaklaşık 11 bin yıl önce evcilleştirilmiş olabileceğini gösterdi.

İngiltere’de yapılan bir araştırma, köpeklerin son Buzul Çağı’nın sonunda yani yaklaşık 11 bin yıl önce evcilleştirilmiş olabileceğini gösterdi.

Bu da köpeklerin, insanlar tarafından evcilleştirilen ilk hayvan olduğunu doğruluyor.

Araştırma kapsamında, uluslararası bir ekip, dünyanın dört bir yanında çeşitli kültürlerle özdeşleştirilen 27 eski tür köpeğin kalıntılarını ve DNA’larını incelendi.

Sonuçları Science dergisinde yayımlanan araştırmayı yürüten ekipten, Oxford Üniversitesi Arkeoloji Profesörü Greger Larson, “Köpekler hayvanlar arasında bizim en eski ve en yakın partnerimiz” dedi.

Larson, “Eski köpeklerden incelediğimiz DNA örnekleri bize, ortak geçmişimizin ne kadar geriye gittiğini gösteriyor. Bu araştırma nihayetinde, bu derin ilişkinin ne zaman ve nerede başladığını anlamamıza yardımcı olacak” diye konuştu.

Araştırma ekibinden Dr Pontus Skoglund da evcilleştirilme süreçlerine atfen köpekler için “eşsizler” diyor.

Skoglund, insanların hala avcı-toplayıcı toplumun parçası oldukları bir dönemde, o dönem esasında bir kurt türü olan köpeği evcilleştirmeyi başardıklarına dikkat çekiyor.

BBC Bilim Editörü Paul Rincon ise araştırmayla ilgili olarak, “Köpek DNA’sı üzerine yapılan bir araştırma, hayvanlar alemindeki ‘en iyi dostumuzun’ en eski dostumuz da olabileceğini gösterdi” yorumunu yaptı.

Köpeklerin, belki de yemek aramak için insanların yaşadıkları kamplara giren kurtlardan evrimleştikleri, zamanla kampları korudukları ya da ava çıkan insanlara eşlik ettikleri düşünülüyor.

Kediler gibi diğer hayvanların ise muhtemelen insanların çiftlik yaşamına geçmeye başladıkları yaklaşık 6 bin yıl önce evcilleştirildikleri sanılıyor.

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