Kıbrıs, Birleşik Krallık karantina listesine eklendi

Ulaştırma sekreteri, İngiltere’ye Kıbrıs ve Litvanya’dan Pazar günü sabah 4’ten dönen yolcuların iki hafta boyunca kendi kendilerini izole etmeleri gerektiğini söyledi.

Grant Shapps, bu hafta Birleşik Krallık hükümetinin seyahat koridorları listesine hiçbir ülkenin eklenmediğini söyledi.

İtalya, Fransa ve İspanya gibi diğer tatil yerlerinden dönen İngiliz gezginler de izole etmek zorundadır.

Ancak İspanyol Kanarya Adaları, Maldivler ve Danimarka kısa süre önce güvenli görüldü.

Kıbrıs ve Litvanya’nın çıkarılması kararı, her iki ülkede de koronavirüs vakalarının artmasının ardından geliyor.

Litvanya’nın 100.000 kişide yedi günlük vaka oranı 140’a ulaşırken, Kıbrıs 112’de.

Bu, Kuzey Kıbrıs’tan gelen gezginlerin de Güney Kıbrıs ve Türkiye üzerinden döndüklerinde karantina almaları gerektiği anlamına gelir.

İngiltere’de inatçı suçlulara verilen para cezaları ikiye katlanarak 10.000 sterlin oldu.

Bay Shapps, İngiltere’ye varışlar için yeni bir test rejiminin 1 Aralık’a kadar yürürlüğe girerek, insanların karantinada geçirmeleri gereken zamanı azaltacağını söyledi.