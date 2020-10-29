Yüksek hasarlı suçluları hedef alan uyuşturucu baskınlarından sonra yedi tutuklama

Polisler sabah erken saatlerde Güney Londra ve Kent’te uyuşturucuyu ve buna bağlı şiddeti kesmek için yapılan baskınların ardından yedi tutuklama yaptı.

29 Ekim Perşembe günü, Şiddetli Suç Görev Gücü’nden memurlar, ilçe hatlarında uyuşturucu tedarikine karışan kişileri tutuklamak için 05: 00’te yedi tutuklama emri çıkardı.

Güney Bölgesi BCU’dan memurlar, Bölgesel Destek Grubu ve Kent Polisi’nden meslektaşlar tarafından desteklendi.

Mahkeme emirleri, ilçe hatlarındaki uyuşturucu tedarikiyle ilgili Mayıs ayında başlayan soruşturmanın sonucuydu. Dedektifler, bu sabah tutuklanan kişilerin Londra dışına uyuşturucu nakliyesi yapmak için gençleri sömürdüğüne inanıyor. Tutuklananlar, şiddetle bağlantıları olan veya şiddet içeren bir geçmişe sahip oldukları için yüksek zarar veren suçlular olarak sınıflandırıldı.

Memurlar, ortaklar ve yerel makamla birlikte, sömürü mağdurları etrafında koruyucu önlemler aldı.

İşlem sonuçlandı:

– A sınıfı uyuşturucu sağlama komplosu, suç mülkiyeti ve modern kölelik de dahil olmak üzere suçlardan yedi tutuklama;

– yaklaşık 20.000 £ nakit ele geçirildi;

– A ve B sınıfı uyuşturucu bulundu;

– Güney Norwood’da bir adres aranırken bir bıçak ele geçirildi.

VCTF soruşturma ekibinden Dedektif Polis Memuru Ray Sekalongo şunları söyledi:

“Uyuşturucu ile şiddet arasında şüphesiz bir bağlantı var ve bu soruşturma bunu kanıtlıyor.

“Bu sabah ağır zarar veren suçluları yakalama çabamızın bir parçası olarak tutuklananlar çete üyesi veya çetelerle bağlantıları var, inanılmaz derecede tehlikeliler ve toplumumuzda yıkıma neden oluyorlar.

Uyuşturucu ticareti ağlarını ortadan kaldırmak için diğer kuvvetlerden, ortak kurumlardan ve toplumdan meslektaşlarımızla yakın çalışmaya devam edeceğiz. Şiddetle mücadele en büyük önceliğimizdir.

“Şiddetle bağlantılı aranan bireyleri hedefleyen bu gelişmiş faaliyet salgından doğdu ve yıllık Sonbahar Geceleri kampanyasının bir parçası olarak devam ediyor.

“Birlikte çalışarak, yasalara uyan topluluk için yaşam kalitesi üzerinde son derece zararlı bir etkiye sahip olan bu yasa dışı faaliyete karışan kişileri hedeflemek için kamu ve ortak kuruluşlar tarafından bize sağlanan bilgilere göre hareket ediyoruz.

“Bir şey doğru gelmiyorsa, o da olmayabilir. Bölgenizde polisle veya Crimestoppers ile iletişime geçebileceğiniz herhangi bir suç hakkında bilginiz varsa, böylece proaktif eylemde bulunabiliriz – bilgileriniz bizim için paha biçilmezdir ve bir çocuğa veya savunmasız bir kişiye yardımcı olabilir. ”

Tutuklamaların dağılımı:

– 26 yaşındaki Lambeth’li bir adam, A Sınıfı uyuşturucu ve modern köleliğin tedariki konusunda endişeli olduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Güney Norwood’dan 22 yaşındaki bir adam, A Sınıfı uyuşturucu ve modern köleliğin tedariki konusunda endişeli olduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Lambeth’li 18 yaşındaki bir adam, A Sınıfı uyuşturucu ve modern kölelik tedarikiyle ilgili olduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Croydon’dan 22 yaşındaki bir adam, suç mülkiyeti ve esrar bulundurduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Croydon’dan 19 yaşındaki bir adam, kasıtlı olarak ve cezai mülkiyete sahip olduğu için A Sınıfı’na sahip olduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Kent, Chatham’dan 21 yaşındaki bir kadın, A Sınıfı ilaçların tedariki konusunda endişeli olduğu şüphesiyle tutuklandı;

– Kent, Chatham’dan 40 yaşındaki bir adam, A Sınıfı ilaçların tedariğinden endişe duyduğu şüphesiyle tutuklandı.

Soruşturma sürerken hepsi polis nezaretinde.

Met’in dört bir yanındaki bu zorlu pandemi memurları bile, şiddetle mücadele etmeye ve bunun bir parçası olarak uyuşturucu satma niyetini adalete teslim etmeye kararlı kaldılar.

Kayıtsız değiliz ve gençlerin hayatını riske atarken suç hakkında bilgisi olanlardan, silah taşıyanlardan veya başkalarını kazanç ya da intikam için sömürenlerden haber almak istiyoruz.

Toplum istihbaratı, yalnızca suçu tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda önlemek, Londra’yı güvende tutmak ve genç hayatları kurtarmak için de büyük bir etkiyle kullanılabilir. Polisle konuşmak istemiyorsanız, 0800 555 111 numaralı telefondan Crimestoppers’ı arayın. Bunlar tamamen bağımsız bir yardım kuruluşudur ve% 100 anonim kalırsınız – asla adınızı sormazlar ve aramanızı, IP adresinizi veya telefon numaranızı takip edemezler. kullandığınız cihaz. Alternatif olarak, web sitelerini https://crimestoppers-uk.org/ ziyaret edin.

Bıçak veya başka bir silah taşıdığından şüphelendiğiniz birinden endişeleniyorsanız, Bıçaksız https://www.knifefree.co.uk/get-help-support/ ve Fearless: https dahil olmak üzere kuruluşlar aracılığıyla tavsiye ve destek de mevcuttur. : //www.fearless.org/en