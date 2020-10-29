Londra’dan acı haber: İki Kıbrıslı Türk Covid-19’dan hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında özellikle Avrupa’da günlük vaka sayıları rekor kırarken, geçtiğimiz gün İngiltere’de 367 kişinin hayatını kaybetmesi ile Mayıs ayından bu yana en yüksek ölüm sayısı kayda geçti.

İngiltere’de yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor.

Londra Gazete’nin elde ettiği bilgiye göre, son bir haftada kesin olarak bilinen iki Kıbrıslı Türk koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Koronavirüs salgının tüm dünyadaki pik yaptığı Mart ayından itibaren, Birleşik Krallık’ta Türkçe konuşan toplumun virüsle mücadelesini için seferber olan cami hocası ve Kıbrıs İslamCemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamada son bir haftada İngiltere’de yaşayan iki Kıbrıslı Türk’ün virüse yenik düştüğünü ifade etti.

Özellikle Mart ve Nisan aylarında İngiltere’de yaşayan Kıbrıslılar arasında Covid-19 kaynaklı ölümlerin oldukça yüksek olduğunu ifade eden El Bakayi, Londra Gazete’ye yaptığı açıklamasında, İngiltere genelinde koronavirüs pozitif vakalarının hızlıca artmaya devam ettiğini söyledi.

Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren İngiltere’de, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk’ün olmadığını ancak son bir haftada iki Kıbrıslı Türk’ün hayatını kaybettiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısının 98’e yükseldiğini ifade eden El Bakayi, “Mayıs ayından bu yana virüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs Türk olmadı, ancak son bir haftada iki vatandaşımı kaybettiğimizi öğrendik. Ailelerin hassasiyeti ve acısından dolayı isimleri paylaşmıyoruz, virüsten dolayı hayatını kaybeden iki vatandaşlarımız erkekti ve biri henüz 48 yaşındaydı, diğer vatandaşımızın yaşı ile ilişkin henüz bir bilgiye ulaşamadık. Acımız çok büyük, kurallara uyalım, tedbirleri elden bırakmayalım. Sağlık için, hepimiz için.”