Met polisi uyardı Londra’nın İlçelerine yönelik baskınlar yapılacak…

Koronavirüsün başkentte yayılmasını durdurmak amacıyla Hammersmith, Fulham ve Hackney’e ekstra memurlar gönderilecek.

Met polisi, Virüs için alınan kuraları çiğneyenleri yakalamak için daha fazla polis görevlendirdiklerinden Londra’nın en çok virüs bulaşmış ilçelerine yönelik baskınlar yapılacağını duyurdu.Met Police, kuralları çiğneyenleri yakalamak için daha fazla polis görevlendirdiklerinden Londra’nın en çok enfekte olmuş ilçelerine Covid baskısı uyguladığını duyurdu.Koronavirüsün başkentte yayılmasını durdurmak amacıyla Hammersmith, Fulham ve Hackney’e ekstra memurlar gönderilecek.

Polisler, “kasıtlı, tehlikeli veya aleni ihlaller” yapan ve baskının bir parçası olarak başkalarını riske atan kişileri hedef alacak.

Met Polisi Komiser Yardımcısı Yardımcısı Matt Twist şunları söyledi: “Bu yaklaşım, Londra’nın diğer bölgelerinin, kuralların çiğnenmesini engellemek için mevcut devriyelerde bir azalma göreceği anlamına gelmiyor.

“Bununla birlikte, Londra’nın iletim hızının en yüksek olduğu bölgelerinde, kuralların pervasızca ihlal edilmesine yardımcı olmak için üzerimize düşeni yapacağız.

“Londralıların büyük çoğunluğunun toplumumuzdaki herkesi güvende tutmak için tasarlanmış kurallara bağlı kaldığını biliyorum. Ancak, topluluklarımızın sağlığını hiçe sayan küçük bir azınlık var ve bizler de bu bireyler olacağız. bu yeni devriyelerle hedef almak. ”

Komiser Yardımcısı Twist, Met’in salgın sırasında topluluğun geri bildirimlerini dinlediğini söyledi.

“Bu sürekli değerlendirme altında kalıyor ve bildirilen vakalarda bir artış gördüğümüzde cevabımızı bunu yansıtacak şekilde uyarlarız” dedi.

“Bu hafta Hammersmith, Fulham ve Hackney’e fazladan devriye görevlendirildi ve bu hastalığın daha da yayılmasıyla mücadele etmek için topluluklarımızla birlikte çalışarak elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan emin olmak için bildirilen vakaları izlemeye devam edeceğiz.

“Şimdi Cadılar Bayramı haftasonuna yaklaşıyoruz; kutlamalar için yıllık takvimdeki bir başka önemli tarih, partilerin normal şekilde devam edemeyeceği bu yıl farklı olacak.

“Kısıtlamalar cesaret kırıcı görünse de, herkesi güvende tutmak için önemli bir nedenle yürürlükte olduklarını insanlara hatırlatmak istiyoruz.

“İnsanlar artık düzenlemelerin ve sorumluluklarının çok daha farkında.”

NOEL UYARISI

Ekstra memurların görevlendirilmesi, hükümetin bugün altı kişiden daha az kişi bulunsa bile, kilitli bölgelerdeki Noel yemeklerinin dağıtılabileceğini söylendi.

Kabine Bakanı George Eustice, insanlar altı kişilik bir grupta olsalar bile – ki bu ulusal kuraldır – o zaman Seviye 2 ve Seviye 3’te ekstra kısıtlamalar altındaysa diğer hanelerle görüşemeyebileceklerini söyledi.

Şu anda, Manchester, Londra, Birmingham, Güney Yorkshire ve Liverpool dahil olmak üzere daha yüksek katmanlardaki kişilerin iç mekanlarda hane halkları arasında karışmasına izin verilmiyor.

Bu, aile içinde bir Noel yemeğinin milyonlarca insanla birlikte yaşamadıkları sürece milyonlarca insan için kapalı olduğu anlamına gelir.

Yalnızca Seviye 1’de yaşayan kişilerin evlerinin içinde başkalarını ziyaret etmelerine izin verilir, ancak Seviye 2 ve 3’teki kişiler bunu yapmaları halinde 200 £ para cezasıyla karşı karşıya kalır.

Çevre Bakanı bugün yaptığı açıklamada, hükümetin insanların mecbur kalırsa kuralları çiğnemesini engellemek için harekete geçeceğini söyledi.

Başbakan, umduğu gibi tatil dönemi için kuralların kaldırılıp kaldırılmayacağını henüz söylemedi.

Bakan, kilitlemelerin festivalleri nasıl etkileyebileceğini “söylemek için çok erken” olduğunu söyledi, ancak bu sabah LBC’ye şunları söyledi: “Açıkçası, eğer kontrol etmek için gerekliyse, eğer kısıtlamalara sahip olmamız ve ailelerin büyük toplantılarda bir araya gelmesini engellememiz gerekiyorsa yapmamız gerekecektir . ”

farklı seviyelerden ailelerin Noel’i birlikte geçirip geçiremeyecekleri sorulduğunda, bunun “şu an için sağlanmadığını” ekledi.

Ve daha sonra daha fazla eylemi de reddetmeyi reddetti – “Şimdilik doğru yaklaşıma sahip olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

Ancak davranış bilimcileri, insanları yine de kuralları çiğneyebileceği konusunda uyardı.

Bir Sage danışmanı olan Profesör Susan Michie, daha önce BBC’ye şunları söyledi: “Bana öyle geliyor ki, hükümetle kurallara uyma konusundaki sosyal sözleşmenin Noel’de bozulma olasılığı var.

Bu, salgından kurtulmak için çok zararlı olur.

“Bu yüzden hükümetin, kurallara dayanmayan çok farklı bir Noel yaklaşımı düşünmeye değer olduğunu düşünüyorum – insanların sosyal ve aile ağlarına uymayan altı kural.”