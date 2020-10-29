40 Yaşında bir Kadın, altı yaşındaki bir kızın bıçaklanmasının ardından cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı.

Genç, Staffordshire’daki Chell’de meydana gelen bir olaydan sonra hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.

Kadın bıçaklanma mahallinin yakınında bulunduktan sonra Royal Stoke Üniversite Hastanesi’nde tıbbi tedavi görüyor.

Memurlar, çocuğun 26 Ekim’de Stoke-on-Trent’de saat 7.45’te bıçaklanmasının ardından hava ambulansıyla Birmingham Çocuk Hastanesi’ne götürüldüğünü söyledi.

Staffordshire Polisi bugün bir güncelleme yaptı ve altı yaşındaki kızın bıçaklamadan sonra “iyi ilerleme kaydettiğini” açıkladı.

Polis, “Tutuklanan kadın hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Soruşturmalar sürüyor.

“Kız iyi bir ilerleme kaydediyor.”

Staffordshire Polisi’nden Dedektif Müfettiş Lucy Maskew şunları söyledi: “Olanları tespit etmek için koşulları araştırıyoruz, ancak bunun münferit bir olay olduğuna inanılan topluma güvence vermek istiyoruz.

“Endişeler olacağını anlıyoruz, ancak insanları soruşturma devam ederken spekülasyon yapmamaya davet ediyoruz.”

West Midlands Ambulans Servisi sözcüsü şunları söyledi: “Stoke-on-Trent’in Chell Heath bölgesinde Warren Road üzerindeki bir adreste bıçaklanma raporlarına çağrıldık.

“İki ambulans, üç sağlık görevlisi ve Cosford’dan Midlands Hava Ambulansı, bir doktor ve yoğun bakım sağlık görevlisi ile olay yerine gönderildi.

“Bir kız çocuğu Birmingham Çocuk Hastanesi’ne kaldırılırken kadın mavi ışıklarla Royal Stoke Üniversite Hastanesine götürüldü.”