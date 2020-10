İngiltere’de yapılan araştırmaya göre ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişi virüse yakalanıyor

A major analysis estimates the number of people infected with Covid-19 is doubling every nine days.

İngiltere’de yapılan kapsamlı bir araştırma, ülkede her gün yaklaşık 100 bin kişinin koronavirüse yakalandığını ortaya koıydu. Londra’da Imperial College tarafından yapılan araştırmaya göre salgının yayılma hızı artıyor, enfekte olanların sayısı her 9 günde 2 katına çıkıyor. Araştırmacılara göre koronavirüsle mücadelede “kritik bir aşamaya gelindi” ve “bir şeyler değişmeli”. Uzmanlar, İngiltere’de enfeksiyon oranının, ilkbahardaki zirve noktaya hızla yaklaştığı uyarısında bulunuyor. The React-1 adlı araştırma, İngiltere’de bugüne kadar koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla ilgili bugüne kadarki en güncel çalışma. Pazar günü tamamlanan araştırmaya 86 bin gönüllü katıldı. Araştırma koronavirüs vakalarının İngiltere’nin tüm bölgelerinde ve her yaş grubunda arttığını gösterdi. İngiltere’de halen koronavirüs vaka sayısı ülkenin kuzeyinde daha fazlayken, araştırmaya göre vaka sayıları ülkenin güneyinde daha hızlı artıyor. ‘Mevcut önlemler yeterli değil’ Araştırma ekibinde Profesör Steven Riley, elde edilen verilerin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Riley, “Mevcut önlemler yeterli değil” dedi. Yine araştırma ekibinden Profesör Paul Elliott ise “İkinci dalgada kritik bir dönemdeyiz” diye konuştu. Elliott, vaka sayısının artmasının daha fazla kişinin hastanelerde tedavi görmesine ve daha fazla can kaybına yol açacağını söyledi. Ülkede koronavirüs vaka sayısı 345 bini, can kaybı ise 45 bini aşmış durumda. Avrupa’da son olarak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cuma gününden itibaren en az Kasım ayı boyunca ikinci kez ülke çapında kısıtlama önlemleri uygulanacağını açıklamıştı. Almanya Başbakanı Angela Merkel de Pazartesai gününden itibaren yine Kasım ayı boyunca ulusal çapta yürürlükte olacak önlemler açıklamıştı. İngiltere’de ise hükümet bir aydır ülkeyi hastalığın yayılış hızı ve salgının oluşturduğu tehdidin büyüklüğüne göre orta, yüksek ve çok yüksek alarm bölgelerine ayıran ve her bir bölge için ayrı sosyal mesafe önlemleri öngören planı uyguluyor.