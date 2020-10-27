Rahmi M. Koç Müzesi’den üç lokomotif Londra Bilim Müzesi’ne misafir oldu

RAHMI M. Koç Müzesi’nin üç nadir lokomotif modeli London Science Museum’da (Londra Bilim Müzesi) sergilenmeye başlandı.

Rahmi M. Koç Müzesi’nin üç nadir lokomotif modeli London Science Museum’da (Londra Bilim Müzesi) sergilenmeye başlandı.

Science Museum’da sanatseverlerle buluşan “Brass, Steel and Fire/ Pirinç, Çelik ve Ateş” başlıklı 22 Ekim – 3 Mayıs arasında gezilebilecek sergide, 19 model arasında Rahmi M. Koç Müzesi’nin raylı ulaşım koleksiyonundan üç obje de yer alıyor

Zanaatlarıyla modern dünyanın inşasında ilham olan model ustalarının eserlerini meraklılarıyla buluşturan sergi, 100 yıllık model yapımı ve lokomotif mühendisliğinin hikayesini aktarıyor.

Science Museum’dan yapılan davet üzerine sergilenmek üzere Rahmi M. Koç Müzesi’nden İngiltere’ye gönderilen objeler şöyle:

“Güney Doğu & Chatham Demiryolları 4-4-0 Wainwright E Class Lokomotif Modeli, 1905.

2-2-2 Bahçe Tipi Lokomotif Modeli, 1860 yılında Ransome, Sims & Co. tarafından Ipswich, Suffolk’ta üretildi. Fire King 2-2-2 düzenekli model, 1841 yılında Josiah Evans Haydock tarafından yapıldı, imzalandı ve tarihlendi.”

Sergiye “https://www.sciencemuseum.org.uk/see-and-do/brass-steel-and-fire” linkinden ulaşılabilir.