İngiltere’de korkutan mutasyon araştırması… ‘Artık daha hızlı öldürüyor olabilir’

İngiltere’de hükümete bilimsel danışmanlık yapan SAGE grubu, yeni verileri inceleyerek koronavirüsün ikinci dalgada öldürme süresinin 7 güne kadar düştüğünü açıkladı.

Dünya çapında 42 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsle ilgili korkutucu bir araştırma İngiltere’den geldi. Hükümete de bilimsel danışmanlık da veren SAGE’nin yayınladığı bir araştırma ikinci koronavirüs salgınının ikinci dalgasının daha tehlikeli olduğunu gözler önüne serdi. Yeni ve Yayılan Solunum Yolu Virüs Tehditleri Danışma Grubu (NERVTAG) tarafından hazırlanan araştırmada virüsn hastaları 1. dalgadan çok daha çabuk öldürdüğü öne sürüldü. Değişime uğrayan virüsün daha bulaşıcı olduğunu belirten uzmanlar, bu mutasyonun öldürme süresinin 7 güne kadar düştüğü vurgulandı

ABD VE FRANSA KONTROLDEN ÇIKTI

ABD’de Kovid-19 salgını başladığı günden bu yana günlük ikinci en yüksek koronavirüs vakası rapor edildi. Cumartesi günü 83 bin 718 yeni vaka kaydedildi. Ülkede vaka sayısı 8 milyon 827 bin 932’ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 68’e yükseldi. Fransa’da ise son 24 saatte 45 bin 422 vaka görüldü, ülkede son 3 gündür günlük vaka sayılarında #8216;en yüksek seviyede artış’ yaşanıyor.

İSPANYA’DA YİNE OHAL İLAN EDİLDİ

Avrupa’da koronavirüs vakalarının 1 milyonu geçtiği ilk ülke olan İspanya, yeniden kapanıyor. Yeniden geri gelen sokağa çıkma yasaklarının ardından, meydanlar ve caddeler boşaldı.

İspanya ayrıca Kovid-19‘a karşı ikinci kez ulusal OHAL ilan etti. Mart ve haziran ayları arasında uygulanan OHAL’e nazaran bu kez önlemleri oldukça hafifleten, yerel yönetimlere daha fazla yetki veren hükümet, ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı getirdi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, OHAL’in 9 Mayıs’a kadar uzatılması için meclise önerge sunacaklarını açıkladı.

İTALYA’DA BU KEZ ROMALILAR AYAKTA

İtalya’da Napoli kentinde çıkan olayların ardından başkent Roma’da da tedbirlere tepki göstermek amacıyla düzenlenen protesto gösterisinde olaylar çıktı. İtalya bayrağı taşıyan protestocular,Özgürlük,sloganı attı. Sokağa çıkma yasağının başladığı 00.00’da çok sayıda havai fişek atıldı, şişe ve ses bombalarını güvenlik güçleriyle gazetecilere fırlatıldı, polis müdahale etti. 2 polisin yaralandığı olaylarda 10 protestocu gözaltına alındı.