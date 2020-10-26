İrlanda Başbakanı Martin’den Brexit açıklaması: Müzakerelerin başlaması iyiye işaret

12 hours önce
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İrlanda Başbakanı Martin’den Brexit açıklaması: Müzakerelerin başlaması iyiye işaret

İrlanda Başbakanı Michael Martin, İngiltere ile Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varacaklarını düşünmeye devam ettiğini ve müzakerelerin yeniden başlamış olmasının devam eden zorluklara rağmen iyi bir işaret olduğunu söyledi.

İrlanda Başbakanı Michael Martin, İngiltere ile Avrupa Birliği’nin Brexit sonrası ticaret anlaşmasına varacaklarını düşünmeye devam ettiğini ve müzakerelerin yeniden başlamış olmasının devam eden zorluklara rağmen iyi bir işaret olduğunu söyledi.

Martin yaptığı açıklamada, müzakerelerin tıkandığı notlara bulunmaya devam etmesi de İngiltere Başbakanı’nın bir anlaşma istediğine inanmaya devam ettiğini belirtti.

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