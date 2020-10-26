İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcularca kaçırıldığı şüphesiyle petrol tankerine operasyon düzenledi: 7 gözaltı

12 hours önce
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İngiliz özel kuvvetleri, kaçak yolcular tarafından kaçırıldığı şüphesiyle bir petrol tankerine operasyon düzenledi. Manş Denizi’nde Wight Adası açıklarında düzenlenen operasyonda tankerdeki yedi şüpheli gözaltına alındı.

Liberya bandıralı petrol tankeri Nave Andromeda’da kaçak yolcuların Pazar sabahı saat 10:04’te şiddete başvurdukları ve mürettebatı tehdit ettikleri yönündeki haberler üzerine polisten yardım istendi. Polis de İngiliz ordusuyla temas kurdu.

 İngiliz özel kuvvetlerinin akşam saatlerinde düzenledikleri operasyon dokuz dakikada tamamladı.

Tankerin 22 mürettebatının ise güvende olduğu bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonun, polisin talebi sonrası Savunma Bakanı Ben Wallace ve İçişleri Bakanı Priti Patel’in talimatıyla düzenlendiğini açıkladı.

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