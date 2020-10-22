Stoke-on-Trent, Coventry ve Slough Seviye 2’ye geçecek

Warrington’un Seviye 3’e girmesi ve COVID-19 kısıtlamalarının en zorlu seviyesini alması konusunda da görüşmeler başladı.

Stoke-on-Trent, Coventry ve Slough, koronavirüs Seviye 2 kısıtlamalarına girecek ve Warrington’un Seviye 3’e yerleştirilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanı Matt Hancock parlamentoda yaptığı açıklamayı, harekete geçmemenin ve COVID-19’un “tüm gücünü serbest bırakmasına” izin vermemenin “felaket” olacağı konusunda uyardı.

2. Kademe değişiklikleri Cumartesi günü saat 12: 01’den itibaren yürürlüğe giriyor – bu, insanların diğer evlerle iç mekanda sosyal olarak buluşamayacağı anlamına geliyor.

Bay Hancock, her üç bölgede de enfeksiyonların 100.000 kişide 100’ün üzerine çıktığını ve vakaların iki haftada bir ikiye katlandığını söyledi.

Rishi Sunak tarafından daha önce açıklanan işçiler ve firmalar için daha fazla yardıma işaret ederek, etkilenen sakinler için “sizi sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.

Bay Hancock, Warrington için beklenen değişikliğin “oradaki vakalardaki artışın devam etmesi nedeniyle” olduğunu söyledi.

“Warrington’da mükemmel bir yerel hastane var, ancak çok sayıda vakayla ilgileniyor,” diye açıkladı.

Ve Bay Hancock, Nottinghamshire ve West Yorkshire’ın bazı kısımlarının Kademe 3’e yerleştirilip yerleştirilmeyeceği konusunda “tartışmalar sürüyor” dedi.

Ayrıca kitle testlerinde de bazı ilerlemeler olduğunu ortaya koydu.

Yanal akış testleri artık okullara ve üniversitelere uygulanmaya başlandı – bu, sonucu sunmak için bir laboratuar veya makineye ihtiyaç duymadıkları için yararlıdır.

Sağlık bakanı, “milyonlarca” satın aldığını ve “virüsün yayıldığı yerde bulunmasına ve virüs kontrol önlemlerinin kaçınılmaz olarak yarattığı aksaklıkların azaltılmasına” yardımcı olacaklarını söyledi.

Ancak Labor, hükümet SAGE olarak bilinen bilimsel uzmanlarının tavsiyelerine uyup bir “devre kesici” kurmuş olsaydı, bazı enfeksiyonların ve ölümlerin önlenebileceğini öne sürdü.

Bakan Jon Ashworth, Başbakan Boris Johnson’ın “önümüzdeki haftanın yarıyıl döneminden faydalanması” ve geçici ulusal kısıtlamalar getirmesi gerektiğini söyledi.

“Endişem, hükümetin şu anda uyguladığı yaklaşımın, önümüzdeki haftalarda zorunlu olarak daha sert ve daha derin adımlar atılması gerektiği anlamına gelmesidir.”

“Sadece sonbahardayız, kış henüz bizi vurmadı.”

Ayrıca Test and Trace’in sistemin “kötü” başlamasından bu yana en düşük başarı oranına sahip olduğunu gösteren son istatistikleri de aradı.

Bu hafta Büyük Manchester ve Güney Yorkshire’ın her ikisinin de Kademe 3’e taşındığı haberleri takip ediyor.

İngiltere için üç aşamalı sistem, ülke koronavirüs vakalarında ikinci bir artışa girerken, kuralları basitleştirmek amacıyla bu ayın başlarında Başbakan Boris Johnson tarafından açıklandı.