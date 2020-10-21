İngiltere’nin en kilolu 50’inci kişisi vinç yardımıyla hastaneye kaldırıldı

12 hours önce
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İngiltere’nin en kilolu 50’nci kişisi olarak bilinen Jason Holton, hastanedeki tedavisi için üçüncü kattaki evinden vinçle çıkarıldı.

İngiltere’nin fast food bağımlılığı sonucu 258 kiloya ulaşan ve ülkenin en kilolu 50’inci kişisi olarak bilinen 30 yaşındaki Jason Holton hastanede tedavi olmaya karar verdi. Londra’daki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan Holton, vinç yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

KENDİMİ SALDIM, ÖLÜMÜ BEKLİYORDUM

İngiliz medyasına konuşan Holton, “Kendimi bırakmıştım ve ölmeyi bekliyordum” ifadelerini kullanırken durumunun gittikçe kötüleştiğini fark ettikten sonra acil servisi aramaya karar verdiğini açıkladı.

6 YILDIR HİÇ SOKAĞA ÇIKMADI

6 yıldır evinden dışarıya çıkmadığını ifade eden  Holton, “İtfaiyecilerin yardımıyla vinçle evinden çıkarıldığım bu an için, sadece inanılmazdı diyebilirim. 6 yılın ardından ilk kez açık havada nefes alabildim. Bu anı hiç unutmayacağım” diye konuştu.

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