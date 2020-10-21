İngiltere Ticaret Bakanı Truss Japonya’ya gidiyor

12 hours önce
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İngiltere

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss’un, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere cuma günü Japonya’yı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss’un, Brexit sonrası serbest ticaret anlaşmasını imzalamak üzere cuma günü Japonya’yı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının ardından başlayan geçiş süreciyle gündeme gelen ve Japonya-İngiltere arasında imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşması ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Japonya Dışişleri Bakanlığı’ndan bugün yapılan açıklamada, İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss’un cuma günü anlaşmayı imzalamak üzere Japonya’yı ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. Geçtiğimiz Eylül ayında konu hakkında prensipte anlaşan İngiltere ve Japonya’nın, Londra’nın AB’den çıkışıyla başlayan geçiş sürecinin Aralık ayında sona ermesinin ardından, gelecek yıl Ocak ayında anlaşmayı yürürlüğe koymayı hedeflediği belirtiliyor.

Yeni anlaşmaya ihtiyaç var

İngiltere geçtiğimiz Ocak ayında AB’den resmen ayrılmış, Japonya ise İngiltere ile ticarete AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde devam etmişti. Geçiş sürecinin bu yıl sonunda sona ermesiyle geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle tarafların yeni bir anlaşmanın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesini hedeflediği gündeme gelmişti.

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